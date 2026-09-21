FACC otvorio prošireni pogon u Jakovlju, stiže centar izvrsnosti

U najvećem FACC-ovu pogonu izvan Austrije sada radi oko 550 ljudi, a kompanija planira novi korak u proizvodnji kompozitnih komponenti

FACC, tehnološki partner globalne zrakoplovne industrije, službeno je otvorio prošireni dio pogona u Jakovlju u Zagrebačkoj županiji, a rukovodstvo kompanije najavilo je da bi na toj lokaciji trebao biti otvoren centar izvrsnosti.

Svečanosti na lokaciji proizvodnog pogona u Jakovlju između ostalih nazočili su ministar gospodarstva Ante Šušnjar, kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin, predsjednik Nadzornog odbora FACC-a Chengkuan Wang te predsjednik Uprave FACC-a Robert Machtlinger, koji je rekao da bi centar izvrsnosti trebao biti fokusiran na razvoj interijera zrakoplova.

Upitan o daljnjem proširenju proizvodnog pogona u Jakovlju, rekao je da to ovisi i o zrakoplovnoj industriji, koja s obzirom na rastući trend putovanja bilježi pojačane narudžbe. FACC je partner svih vodećih proizvođača zrakoplova, poput Airbusa i Boeinga, pa će tako morati pratiti taj rast, a to se tada odnosi i na pogon u Jakovlju, rekao je.

Na lokaciji u Jakovlju FACC je dosad uložio 36 milijuna eura i izgradio svoj najveći proizvodni pogon izvan Austrije. Proizvodnju je započeo 2022. godine kada je zapošljavao 170 ljudi, proširenje pogona započelo je 2023., a trenutno na oko 15.500 kvadrata tvornice broji oko 550 radnika.

Dodatni kapaciteti, ističu iz FACC-a, podržavaju povećanje proizvodnje svjetskih proizvođača zrakoplova koji trenutno imaju čvrste narudžbe za oko 18.700 zrakoplova, što će cijelu industriju, pa tako i pogon u Jakovlju, držati zaposlenima još godinama, poručuju iz FACC-a.

Otkrivaju da je u tijeku i razvoj novog proizvodnog koraka, to jest proizvodnje kompozitnih komponenti pomoću preša, koja će uskoro biti u punoj funkciji.

Planiraju se i daljnje mjere za bolje povezivanje pojedinih proizvodnih faza, čime se stvaraju temelji za veću automatizaciju i učinkovitije poslovanje.

- Time se nastavlja strategija razvoja lokacije koja je postavljena još prvotnom investicijom - razviti Jakovlje u centar za proizvodnju visokokvalitetnih komponenti za kabine zrakoplova u velikim količinama - poručili su iz tvrtke sa sjedištem u Austriji, koja je u većinskom vlasništvu kineske državne kompanije AVIC.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je poručio da su Hrvatskoj potrebne ovakve visokotehnološke investicije, koje između ostalog podrazumijevaju i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta.

Podsjetio je na Vladinu industrijsku strategiju do 2034. godine, kojom je predviđeno gotovo tri milijarde eura za jačanje i modernizaciju industrije i povećanje njene konkurentnosti. Ustvrdio je da je hrvatski zakon o poticanju ulaganja jedan od najatraktivnijih u Europi, podsjetivši da je FACC u obje faze ulaganja koristio sustav poticanja ulaganja Ministarstva gospodarstva.