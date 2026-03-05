Koliko vrijedi DOK-ING i zašto ga je kupio Rheinmetall

Procjene temeljene na prihodima i dobiti sugeriraju valuaciju iznad 100 milijuna eura, a robotika postaje ključna u strategiji Rheinmetalla

Samo tri dana nakon što je objavljeno da je Rheinmetall iz Düsseldorfa i dovršio preuzimanje tvrtke Naval Vessels Lürssen (NVL), vojnog dijela Lürssen grupe, koji ima i svoju podružnicu u Rijeci, objavljeno je kako će njemački obrambeni koncern dodatno ojačati svoju prisutnost u Hrvatskoj preuzimanjem većinskog udjela u zagrebačkoj tehnološkoj tvrtki DOK-ING.

Jučer je u Zagrebu je potpisan ugovor kojim Rheinmetall planira preuzeti 51 posto udjela u DOK-ING-u, dok će osnivač i dosadašnji vlasnik Vjekoslav Majetić zadržati 49 posto. Ulazak njemačkog koncerna u vlasničku strukturu dovršit će se nakon dobivanja regulatornih odobrenja, a obje su strane objavile da vrijednost transakcije ostaje povjerljiva.

Iako cijena akvizicije nije objavljena, dostupni financijski pokazatelji upućuju na to da bi mogla biti riječ o jednoj od većih industrijskih transakcija u hrvatskom obrambenom sektoru. Prema financijskim izvještajima, DOK-ING je 2024. godine ostvario ukupne prihode od 61,7 milijuna eura, što je rast u odnosu na 50,5 milijuna eura godinu ranije. Tvrtka je pritom ostvarila neto dobit od 11,26 milijuna eura, uz neto maržu od oko 18 posto te zapošljava oko 230 radnika.

- U industriji obrambene tehnologije kompanije s takvom profitabilnošću često se vrednuju višestruko u odnosu na operativnu dobit, pa tržišne procjene sugeriraju da bi ukupna vrijednost DOK-ING-a mogla dosezati više od 100 milijuna eura. U tom slučaju Rheinmetall bi za 51-postotni udio mogao platiti nekoliko desetaka milijuna eura, ovisno o strukturi transakcije i strateškoj premiji za tehnologiju besposadnih sustava - tvrdi Liderov izvor iz industrije.

Prema potpisanom ugovoru, DOK-ING će nastaviti poslovati iz Zagreba uz postojeći menadžment kako bi se osigurao strateški kontinuitet i operativna stabilnost. Time se, kako navode partneri, dodatno potvrđuje uloga Hrvatske kao važnog središta razvoja i proizvodnje unutar europske obrambene industrije.

- Partnerstvo s Rheinmetallom označava sljedeću fazu razvoja DOK-ING-a. Tijekom više od tri desetljeća izgradili smo snažne tehnološke kapacitete i ostvarili snažnu međunarodnu prisutnost na zahtjevnim tržištima. Sada smo došli u fazu u kojoj daljnje stvaranje vrijednosti i povećanje proizvodnih kapaciteta zahtijevaju partnera s velikim industrijskim kapacitetom, stručnosti u integraciji sustava i globalnim pristupom tržištu - izjavio je Majetić.

Dodao je kako identitet kompanije ostaje isti te da će razvoj i ključne inženjerske kompetencije ostati u Hrvatskoj, dok partnerstvo s Rheinmetallom otvara prostor za povećanje proizvodnih kapaciteta i ubrzani razvoj nove generacije besposadnih sustava.