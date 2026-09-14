Vlada pooštrava nadzor otpada: kamere, kontrole i veća odgovornost

Izmjene Zakona uvode neprekinuti videonadzor, strože financijske garancije i zabrane za odgovorne i povezane osobe.

Vlada je u prvo saborsko čitanje uputila izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima se pooštrava nadzor nad gospodarenjem otpadom. Kako je pojasnila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, težište je na sprječavanju nezakonitog postupanja, punoj sljedivosti tokova otpada, stvarnoj financijskoj odgovornosti onečiščivača, učinkovitom radu i koordinaciji nadležnih tijela i lokalnih jedinica. Njime se, kazala je, uvodi čvršći, transparentiji i provedljiviji sustav nadzora gospodarenja otpadom.

- Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom - rekao je premijer Andrej Plenković napomenuvši da se zakon priprema već dulje vrijeme te da nije donesen kao reakcija na aktualnu situaciju s otpadom u Gospiću.

Izmjenama zakona uvodi se obvezni i neprekinuti videonadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav praćenja tokova otpada. Jačaju se i ovlasti nadležnih tijela, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki, otpada, vozila i opreme.

- Praksa je pokazala potrebu za jačim kontrolama lokacija na kojima se odlaže otpad te za bržim i djelotvornijim izvršenjem svih naređenih mjera. Ključne novine prijedloga zakona odnose se na sprječavanje nezakonitog gospodarenja otpadom pri čemu se uspostavlja popis osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom. Zabrana se uz pravne osobe veže i uz odgovorne i povezane osobe čime se smanjuje mogućnost nastavka iste djelatnosti preko drugog društva te ponavljanja pogrešaka - rekla je ministrica Vučković dodavši da će lokacije s neopasnim otpadom biti predmetom nadzora najmanje jednom godišnje, a lokacije s opasnim otpadom najmanje dvaput godišnje.

Uz ostalo, provjeravat će se i dostatnost financijskog jamstva kako bi se zaštitili imovinsko-pravni interesi Republike Hrvatske.

Plenković je također poručio da trošak sanacije nezakonito odloženog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici, nego na onima koji su za takvo postupanje odgovorni, dakle na onečišćivačima. Pritom je istaknuo da je Vlada odlučila osnovati Znanstveni savjet koji će pružati stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću.

- Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela, s aspekta svih onih znanstvenih, akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije - kazao je premijer.

Savjetom će predsjedavati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.