Biznis i politika
Legalizacija obmane: Hoće li politička laž postati 'sloboda govora'
2. veljače 2026.
foto Shutterstock
Zabrana obmanjujućih tvrdnji u kampanji u Walesu izazvala otpor jer bi, kažu zastupnici, mogla ograničiti njihovu slobodu govora
U hodnicima velškog parlamenta ovih se dana vodi bitka koja bi svakom prosječnom građaninu, onom koji uredno plaća račune i ne laže šefu jer zna da to povlači otkaz, zvučala kao loš vic. Naime, tamošnja vlada pokušava progurati zakon koji bi laganje u predizbornoj kampanji učinio kaznenim djelom. I dok bi se naivni promatrač mogao ponadati da ulazimo u eru nove iskrenosti, sami zastupnici su naoštrili kandže i digli se na stražnje noge. Glavni argument protiv ovog zakona nije tehničke prirode, već gotovo filozofski, zabrana laganja bi, kažu, mogla ugroziti slobodu govora.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci