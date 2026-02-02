Biznis i politika

Legalizacija obmane: Hoće li politička laž postati 'sloboda govora'

2. veljače 2026.
laž, politika, političke laži

foto Shutterstock
Jozo Knez
Jozo Knez

Zabrana obmanjujućih tvrdnji u kampanji u Walesu izazvala otpor jer bi, kažu zastupnici, mogla ograničiti njihovu slobodu govora

U hodnicima velškog parlamenta ovih se dana vodi bitka koja bi svakom prosječnom građaninu, onom koji uredno plaća račune i ne laže šefu jer zna da to povlači otkaz, zvučala kao loš vic. Naime, tamošnja vlada pokušava progurati zakon koji bi laganje u predizbornoj kampanji učinio kaznenim djelom. I dok bi se naivni promatrač mogao ponadati da ulazimo u eru nove iskrenosti, sami zastupnici su naoštrili kandže i digli se na stražnje noge. Glavni argument protiv ovog zakona nije tehničke prirode, već gotovo filozofski, zabrana laganja bi, kažu, mogla ugroziti slobodu govora.

