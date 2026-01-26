Marko Primorac odlazi u EIB, čeka se ime novog ministra financija

Ministar financija izrazio je želju da bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i prihvatio. Ime novog ministra bit će objavljeno danas

Riješeno je pitanje tko će biti hrvatski predstavnik u vodstvu Europske investicijske banke (EIB). Kako piše Jutarnji list, ministar financija Marko Primorac ostat će na toj funkciji do kraja ovoga tjedna, a potom odlazi na dužnost potpredsjednika EIB-a. Na dužnost bi službeno trebao stupiti 1. ožujka.

EIB ima osam potpredsjednika, a po prvi put otkad je Hrvatska postala članica Europske unije, prema dogovoru između 'klastera' zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto potpredsjednika pripalo je Hrvatskoj. Navodno je Primorac izrazio želju da upravo on bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i prihvatio.

Prema napisima medija, pripreme za odlazak Primorca trajale su posljednja tri tjedna, tako da Vlada ima spremnog i novog ministra financija, što će danas objaviti premijer Plenković. Inače, nerijetko na vodeće pozicije u EIB-u države šalju bivše ministre. Primjerice, sadašnja predsjednica Nadia Calviño bila je ministrica gospodarstva španjolske vlade, Austrija ima za potpredsjednika bivšeg kancelara Karla Nehammera, a Poljska bivšu ministricu financija Teresu Czerwińsku.

O hrvatskom kandidatu za ovo mjesto u medijima su se pojavljivale brojne špekulacije, pa se tako spominjalo i ime zamjenice guvernera Hrvatske narodne banke Sandre Švaljek. Primorca sada čeka nekoliko koraka u proceduri dolaska na novu dužnost. Vlada mora pokrenuti inicijativu koja se sastoji od upućivanja kandidature Marka Primorca nadležnim saborskim odborima, gdje će se obaviti saslušanje.

Nakon toga, ako saborski odbori daju pozitivno mišljenje, vraćaju kandidaturu Vladi i krajem siječnja ili početkom veljače Vlada ga i službeno kandidira za proceduru u EIB-u. Nakon što je guverner HNB-a Boris Vujčić nedavno dobio potporu ministara financija eurozone za poziciju potpredsjednika Europske središnje banke, sada će Hrvatska imati i poziciju potpredsjednika EIB-a. Primorčev mandat trajat će tri godine.