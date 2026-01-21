Povoljnije zaduživanje 'lokalaca' nema smisla bez decentralizacije

Bez redefiniranja odgovornosti JLRS-a fondu koji je najavio ministar financija Marko Primorac prijeti opasnost da postane socijalna pomoć

Rijetko kojoj temi čak i najveći znalci prilaze s toliko opreza kao temi lokalne samouprave. Posebno onda kada je riječ o njihovim kapacitetima i financiranju. Jedino je čvrsto uporište o kojemu se smije glasno njihov broj. Sve ostalo hod je po jajima. Valjda i zato o prijedlogu financijskoga ministra Marka Primorca malotko išta zna i/ili želi reći. Ministar je, naime, zaključujući prošlu godinu, najavio da razmatra osnivanje municipalnoga fonda.