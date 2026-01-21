Municipalni fond

Povoljnije zaduživanje 'lokalaca' nema smisla bez decentralizacije

21. siječnja 2026.
Kreditni rejting, dug, zaduživanje, novac
foto Shutterstock
Gordana Gelenčer
Gordana Gelenčer

Bez redefiniranja odgovornosti JLRS-a fondu koji je najavio ministar financija Marko Primorac prijeti opasnost da postane socijalna pomoć

Rijetko kojoj temi čak i najveći znalci prilaze s toliko opreza kao temi lokalne samouprave. Posebno onda kada je riječ o njihovim kapacitetima i financiranju. Jedino je čvrsto uporište o kojemu se smije glasno njihov broj. Sve ostalo hod je po jajima. Valjda i zato o prijedlogu financijskoga ministra Marka Primorca malotko išta zna i/ili želi reći. Ministar je, naime, zaključujući prošlu godinu, najavio da razmatra osnivanje municipalnoga fonda.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Lokalna Samouprava#Financiranje#Municipalni Fond#Decentralizacija#Marko Primorac
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right