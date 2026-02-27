Meteš (ACAP): Iz male zajednice izrasli smo u globalnu platformu dijaspore

ACAP okuplja tri tisuće aktivnih članova te oko pet tisuća ljudi u široj profesionalnoj zajednici i mreži podupiratelja

Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) prije gotovo mjesec dana objavila je smjenu na svojem čelu: Nikola Meteš imenovan je novim predsjednikom. Kako je objavljeno, Meteš je od 2016. kao tajnik i potpredsjednik pomogao u usmjeravanju ACAP-ova rasta. U intervjuu otkriva čemu će se posvetiti kao predsjednik Udruge, ali i na koji način povezuju poduzetnike s obje strane Atlantika.

Kako gledate na svoje imenovanje za ACAP-ova predsjednika i što će biti vaš glavni fokus?

– Velika mi je to čast, ali i prirodan nastavak moga desetogodišnjeg angažmana u organizaciji. Tijekom tog razdoblja imao sam priliku izbliza svjedočiti ACAP-ovu organskom i zdravom rastu od manje profesionalne zajednice do relevantne platforme s jasno prepoznatljivim, danas već i globalnim, utjecajem u hrvatskoj dijaspori. Hrvata u svijetu nema mnogo, stoga je svaki oblik organiziranja, osobito u dijaspori, neprocjenjiv. ACAP tom izazovu pristupa iz perspektive poslovnog umrežavanja, stvarajući prostor u kojem se profesionalni razvoj, razmjena znanja i međusobna potpora prirodno isprepleću s očuvanjem identiteta. U simbiozi s drugim organizacijama diljem dijaspore aktivno radimo na jačanju hrvatske zajednice, njezine vidljivosti i dugoročne povezanosti s Hrvatskom. Moj glavni fokus bit će daljnje jačanje tog smjera strateškim rastom, mjerljivim učinkom i suradnjom koja nadilazi granice, ali zadržava jasnu vrijednosnu i identitetsku osnovu.