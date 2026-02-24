Doznake: Više se novca iz Hrvatske šalje u Nepal, nego u Srbiju

Strani radnici iz Uzbekistana i Egipta šalju sve više novca iz Hrvatske, dok dijaspora iz Njemačke, Irske i Nizozemske puni hrvatski proračun

Samo u prvih devet mjeseci 2025. godine iz Njemačke se u Hrvatsku slilo rekordnih 1,83 milijarde eura, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske narodne banke (HNB). Ako znamo da je cijela 2024. završila s 2,36 milijardi koje su u Hrvatsku poslane iz te zemlje, jasno je da hrvatska dijaspora nikad nije bila financijski moćnija, unatoč pričama o recesiji koja trese Berlin.

Obećana zemlja

No, prava senzacija skriva se na drugom spektru priče o osobnim doznakama. Hrvatska je, svjesni smo toga svi, preko noći postala 'obećana zemlja' iz koje se novac masovno šalje prema dalekoj Aziji i istoku Europe. Pa tako dok naše obitelji čekaju na uplate iz Münchena i Frankfurta, obitelji u susjednim državama kao i na drugom kraju svijeta, u Nepalu, na Filipinima i u Uzbekistanu, grozničavo čekaju novac zarađen na našim gradilištima gradilištima, restoranima i u trgovinama.