Zoran Milanović stiže na 18. Dan velikih planova!

Predsjednik Republike Hrvatske potvrdio je dolazak na ključnu Liderovu konferenciju, koja okuplja sam vrh hrvatskog gospodarstva i politike

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović potvrdio je svoj dolazak na 18. izdanje konferencije Dan velikih planova, najvažnijeg i najutjecajnijeg gospodarskog okupljanja u organizaciji tjednika Lider. Njegov dolazak u zagrebački hotel Westin 23. rujna dodatno će podcrtati važnost dijaloga između političkog vrha i vodećih gospodarstvenika u trenucima kada se kreiraju ključne strategije za nadolazeću poslovnu godinu.

Zašto svi žele biti u Westinu?

Dan velikih planova već je godinama prepoznat kao kruna poslovnih konferencija u Hrvatskoj. Osnovni cilj ovog okupljanja jest dati poduzetnicima, menadžerima, investitorima i svima koji izrađuju poslovne planove za iduću godinu praktične inpute i upotrebljive informacije za usvajanje optimalnih projekcija u turbulentnim vremenima.

U vremenima kada su globalna tržišta pod stalnim pritiskom, a neizvjesnost jedina konstanta, konferencija nudi niz procjena i analiza stručnjaka kako bi svaki sudionik mogao odabrati pravu kombinaciju političkih i ekonomskih signala za vlastiti biznis.

Program ove godine pokriva najvažnije teme i izazove s kojima se susreće realni i financijski sektor. Sudionici će tako raspravljati o globalnim političkim rizicima i njihovom utjecaju na Republiku Hrvatsku, financijskoj i poreznoj politici Vlade u 2027. te makroekonomskim prognozama.

Poseban naglasak bit će na bankarstvu u 2027. i primjeni umjetne inteligencije (AI), onome što sami lideri očekuju od iduće poslovne godine kroz prizmu prognoza, prilika i opasnosti, kao i na razvoju poslovanja te upravljanju rizicima u uvjetima neizvjesnosti.

Tko sve sudjeluje?

Uz predsjednika Milanovića, na konferenciji sudjeluju i vodeći ljudi najznačajnijih domaćih i regionalnih kompanija. Među potvrdjenim govornicima i panelistima nalaze se Ante Žigman (HNB), Zsuzsanna Ortutay (INA), Nikolina Dizdar Čehulić (Pliva), Ivana Budin Arhanić (Valamar), Balázs Czímer (McKinsey & Company), Klemen Šešok (Iskra Grupa), Stjepan Orešković (Bosqar), Mauro Giorgio Marrano (Unicredit), Adrian Ježina (Telemach), Petar Ćorluka (Violeta) te brojni drugi ključni akteri hrvatskog biznisa.

17 godina tradicije

Da je riječ o najutjecajnijoj poslovnoj pozornici u regiji, najbolje potvrđuju brojke prikupljene kroz dosadašnjih 17 izdanja:

6.200 sudionika

330 vrhunskih govornika

160 sponzora i partnera

1.850.000 eura vrijednosti medijskih objava

17 godina kontinuiteta u organizaciji Lider medije

Kome je konferencija namijenjena?

Na predavanjima i okruglim stolovima pružamo kvalitetne informacije o tome kakva je godina pred poslovnom zajednicom kako bi vlasnici, direktori i menadžeri na vrijeme prikupili sve potrebne podatke za izradu poslovnih planova. Konferencija je namijenjena tvrtkama svih veličina iz svih sektora, samostalnim poduzetnicima, predsjednicima uprava, članovima nadzornih odbora, direktorima i menadžerima, kao i predstavnicima političkog i javnog života.

Ne propustite priliku za strateško umrežavanje s najuspješnijim poduzetnicima i političkim liderima. Prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Prijavite se ovdje.