Turistički rezultati: Stagnacija noćenja i kraći boravak gostiju

Turisti sve više paze na troškove i kraće borave, a ministar i direktor HTZ-a poručuju da su rezultati stabilni: Sve je to još uvijek 'plus'

Ovogodišnju turističku sezonu obilježit će minimalni rast noćenja te činjenica da gosti borave sve kraće i opreznije troše novac. Ključne su to poruke koje se kriju iza najnovijih turističkih podataka sustava eVisitor za prvih osam mjeseci ove godine. Iako su i ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić službene brojke nastojali na današnjoj konferenciji za medije prikazati kao 'stabilne rezultate i blagi plus', detaljnija analiza ukazuje na promjene u ponašanju gostiju i stagnaciju ukupnog turističkog prometa.

Prema podacima sustava eVisitor, koji uključuje komercijalni i nekomercijalni smještaj te nautički charter (sustav eCrew), u Hrvatskoj je od siječnja do kraja kolovoza ostvareno 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je rast od tek jedan posto u obama pokazateljima u odnosu na lani.

Na Jadranu je ostvareno 86,7 milijuna noćenja, odnosno svega 0,5 posto više nego prošle godine, dok je na kontinentu s gradom Zagrebom zabilježeno 3,8 milijuna noćenja (rast od jedan posto).

Sličan uzorak vidljiv je i u kolovozu, kada je zabilježeno više od pet milijuna dolazaka (rast od dva posto) i 31,4 milijuna noćenja (rast od 0,5 posto).

Unatoč tome što je u ovom mjesecu po prvi put u povijesti premašeno tih famoznih pet milijuna dolazaka, evidentno je da gosti u prosjeku ostaju kraće.

Najviše noćenja u kolovozu ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske i Češke, dok su najtraženije županije bile Istra, Splitsko-dalmatinska i Kvarner, a destinacije Rovinj, Vir, Poreč, Medulin, Umag i Dubrovnik.

Razliku između rasta dolazaka i skromnijeg rasta noćenja ministar Glavina tumači kao očekivani globalni trend te jasno poručuje. hrvatski je turizam konkurentan.

- To vidimo po svim pokazateljima, a za to smo se i maksimalno potrudili. Iza nas je zaista izvanrednih osam mjeseci i ljetna sezona u kojoj smo, usprkos brojnim izazovima ostvarili rast u ključnim pokazateljima. Posebno je važno da smo taj rezultat ostvarili u okolnostima u kojima se način putovanja mijenja. Cijelo vrijeme govorili smo da će putovanja biti kraća i da će gosti racionalnije upravljati svojim budžetima, a razlika između rasta dolazaka i nešto blažeg rasta noćenja upravo potvrđuje te trendove- rekao je ministar Glavina, zahvalivši sektoru na angažmanu, posebice u dijelu cjenovne konkurentnosti.

Kada se rezultati za prvih osam mjeseci promatraju po županijama, najviše noćenja ostvareno je u Istri (25,4 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj županiji (preko 17 milijuna) te na Kvarneru (15,2 milijuna). Na razini destinacija prednjače Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split, Umag i Medulin.

Staničić potvrđuje da rezultati ostvareni u prvih osam mjeseci potvrđuju da je interes za Hrvatskom i dalje vrlo snažan te da smo kao destinacija dobro odgovorili na tržišne izazove. Osim toga naglasio je važnost nastavka promotivnih aktivnosti i fokus na drugi dio godine:

- Pred nama je još važan dio godine i vrlo smo fokusirani na posezonu te na zimski dio - izjavio je Staničić.

Promatrano po emitivnim tržištima u prvih osam mjeseci, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke (16,9 milijuna), Hrvatske (11,7 milijuna), Slovenije (9,6 milijuna), Austrije (6,3 milijuna), Poljske (6,3 milijuna), Češke (4,5 milijuna), Mađarske (3,7 milijuna), Italije (3,5 milijuna) te Ujedinjene Kraljevine (3,2 milijuna).