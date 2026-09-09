Hrvatski model rasta se iscrpio. Što će sada pogoniti gospodarstvo?

Potrošnja usporava, privatne investicije i izvoz slabe, a ekonomisti vide novu priliku u produktivnosti, tehnologiji i izvozu.

Iako nikada nismo potpisali konsezus o tome što bi točno trebali biti zdravi, dugoročni, održivi korijeni rasta, postkovidski model, pogonjen rastom zaposlenih, njihovih plaća, obiljem helikopterskoga europskog novca, pa onda, logično, i potrošnje, presušuje. K tome se sve gore navedeno slilo u neugasivu inflaciju.

Mehanizam zamorno škripi, loj za podmazivanje ne dopire do točke trenja. Odražava se to manje-više u svim ključnim makroekonomskim podacima. BDP vidljivo usporava: realni je godišnji rast u drugome tromjesečju splasnuo na 1,7 posto u odnosu na isto tromjesečje lani. Da, to je 22. uzastopni kvartal rasta, ali i najsporiji tempo još od kraja 2020.