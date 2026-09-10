Troškovi rada skočili su 80 posto, prostor za daljnji rast sve je manji

Ivana Budin Arhanić uoči Dana velikih planova otkriva kako Valamar gradi otpornost na krize i što donosi nova strategija do 2030.

Unatoč bojazni od pada turističke potražnje i polemikama oko cjenovnog pozicioniranja Hrvatske kao destinacije, Valamar dosadašnji tijek turističke sezone ocijenjuje vrlo dobrim i u skladu s očekivanjima. U prvih šest mjeseci ostvarili su poslovne prihode od 158 milijuna eura, što predstavlja rast od 10 posto,a ponovno će ostvariti i rast dolazaka i rast noćenja, iako po skromnijim stopama. Sve se to može zahvaliti, napominje Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamara, ulaganjima u podizanje kvalitete portfelja.

Otporniji na rizike

Ovu godinu posebno je obilježilo otvorenje Pical Resorta 5*, najveće pojedinačne investicije u povijesti Valamara vrijedne 200 milijuna eura. Nakon više od milijarde eura ulaganja portfelj naše najveće turističke tvrtke danas se sastoji od 70 posto kapaciteta kategorije četiri i pet zvjezdica.

Repozicionirali su i niz drugih hotela i kampova u portfelju, ulagali u nove sadržaje i usluge, destinacijsku infrastrukturu, smještaj za zaposlenike, razvoj ljudskih resursa, centralnu kuhinju, lokalne dobavljače, zelenu tranziciju i digitalizaciju.

- Do 2030. godine najavili smo novi ciklus ulaganja s ciljem nastavka razvoja održivog turizma te ostvarivanja dvoznamenkastog godišnjeg rasta poslovanja i vrijednosti za dioničare - poručila je Budin Arhanić dodavši da uspješno razvijaju održivi model razvoja turizma koji pruža visoku dodanu vrijednost dionicima.

Takav je model otporniji na rizike koji ugrožavaju konkurentnost sektora, poput inflacije, izazova povezanih s ljudskim resursima ili ekonomskih kriza, o čemu će Liderova sugovornica više govoriti na na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.

Ulaganje u ljude za Valamar je dugoročna i strateška odluka jer vrijednost usluge izravno ovisi o kvaliteti zaposlenika. Zato kontinuirano ulažu, kaže članica Uprave te tvrtke, u primanja, smještaj, edukaciju i razvoj karijera. Investicije su u proteklom razdoblju donijele, kaže, rast prihoda i otvorile prostor za ulaganja u rast primanja zaposlenika.

Nismo napravili zaokret

Ipak, ukupni troškovi rada porasli su za gotovo 80 posto u odnosu na 2019., dok je njihov udio u poslovnim prihodima porastao s 26 na 30 posto, što ima veliki utjecaj na profitne marže. Prostor za daljnji rast troškova sve je manji i sve više ugrožava konkurentnost hrvatskog turizma, čime se moramo aktivno baviti u nadolazećem razdoblju, upozorila je Budin Arhanić.

Na upit koje regulatorne prepreke u ovom trenutku najviše otežavaju dugoročno planiranje i što bi država trebala primijeniti ako želimo konkurentan i održiv turizam, sudionica Liderove konferencije je naglasila da je za turizam, kao investicijski intenzivnu industriju, ključna predvidivost regulatornog i poreznog okvira, koja do sada uglavnom nije bio prioritet.

Hrvatski hotelijeri i ugostitelji, odgovorila je, imaju vrlo visoka porezna opterećenja u odnosu na mediteransku konkurenciju, posebno kad govorimo o PDV-u i oporezivanju rada. S druge strane, nekretninski segment turizma uživa znatno niže porezno opterećenje i sukladno tome bilježi znatno više stope rasta.

- Znamo da je ta neravnoteža jedan od glavnih uzroka neodrživosti daljnjeg rasta turizma i da doprinosi cijelom nizu izazova s kojima se suočavaju turističke destinacije kao što su komunalna i prometna infrastruktura, priuštivost stanovanja ili nedostatak resursa poput vode ili obnovljivih izvora energije. Međutim, u razvojnim politikama i poreznom sustavu još nismo napravili potreban zaokret - istaknula je Budin Arhanić.

Uskoro i nova strategija

Što se tiče planova za sljedeće razdoblje, smjer kompanije ostaje isti: ulaganja u razvoj turističkog proizvoda, kvalitetu, dodanu vrijednost, ljudske resurse, destinacije, znanje i tehnologiju.

- Valamar će krajem listopada objaviti strategiju poslovanja do 2030. godine, u kojoj ćemo kao i u prošlom razvojnom ciklusu, precizno definirati strateške ciljeve za nadolazeće razdoblje i najaviti novi ciklus ulaganja - poručila je članica Uprave Valamara.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovu Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.