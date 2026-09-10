Traže carine od 80 posto na kineske aute: 'Europa se mora zaštititi'

Talijanska autoindustrija traži kvote za kineski uvoz i upozorava da bi bez zaštite izvoz dijelova do 2028. mogao pasti i 50 posto

Europska unija treba uvesti kvote za uvoz kineskih automobila i automobilskih dijelova i 80-postotne carine za prekoračeni limit, kako bi zaštitila domaću automobilsku industriju, rekao je za Reuters Roberto Vavassori, predsjednik talijanske udruge dobavljača u automobilskom sektoru Anfia.

Bescarinska kvota za uvoz automobila i automobilskih dijelova iz Kine trebala bi pokrivati do osam posto godišnjeg broja registracija novih vozila u Europskoj uniji, smatra Vavassori.

Uvoz iznad te kvote trebao bi podlijegati carini od 80 posto, ističe.

Namet bi trebao obuhvaćati i automobile i dijelove, kazao je čelnik talijanske udruge, budući da dijelovi čine otprilike 80 posto vrijednosti vozila.

"Neizmjerno poštujemo postignuća kineske industrije, no to se poštovanje pretvorilo u strah", rekao je Vavassori za Reuters.

"Europa ne smije izgubiti sektor koji joj je nužan kako bi bila strateški nezavisna", istaknuo je.

Podaci Udruge europskih proizvođača automobila (ACEA) pokazuju da je u prvoj polovini godine udio kineskih brendova u tržištu EU-a premašio devet posto.

"Kraj priče"

Talijanski dobavljači za automobilski sektor izvezli su prošle godine u Njemačku robu u vrijednosti od 4,9 milijardi eura, kazao je Vassovari, a petina isporuka otpremljena je Volkswagenu.

U 2026. taj bi se izvoz mogao smanjiti oko 10 posto, procjenjuje šef talijanske udruge. Već u prvoj polovini 2026. umanjen je za 4,6 posto, u uvjetima smanjene proizvodnje automobila u Europi.

Volkswagenovo restrukturiranje možda označava početak značajnih promjena i u ostatku sektora, napominje Vavassori.

Do 2028. talijanski izvoz automobilskih dijelova mogao bi u takvim uvjetima potonuti za 40 do 50 posto, ako izostane zaštita od kineskog uvoza, istaknuo je čelnik Anfije.

"To bi onda doista značilo kraj priče", rekao je Vavassori.

"Montažne trake"

Uz univerzalnu 10-postotnu carinu na uvoz automobila, EU naplaćuje dodatne namete na uvoz električnih vozila proizvedenih u Kini. Ukupno opterećenje kreće se tako u rasponu od otprilike 18 do 45 posto, ovisno o proizvođaču. Nameti su uvedeni 2024., a trebali bi ostati na snazi pet godina.

U ožujku je Europska komisija predložila direktivu koja bi trebala podržati ulaganja u industriju, dekarbonizaciju i domaću proizvodnju, ali Vavassori upozorava da bi taj prijedlog, umjesto da osnaži europsku proizvodnju, mogao potaknuti uvoz iz zemalja poput Maroka i Turske, preko sporazuma o slobodnoj trgovini.

"U sadašnjoj verziji neće potaknuti ništa osim već najavljene smrti automobilske industrije", rekao je Vavassori.

Upitna je, po njemu, i dugoročna spremnost kineskih proizvođača automobila na izgradnju opskrbnih lanaca u Europi.

Proizvođači poput BYD-a i Cheryja zaista pokreću proizvodnju u Europi, no nisu pretjerano zainteresirani za lokalne dobavljače, tvrdi.

Njihove su europske tvornice tek "montažne trake", upozorio je Vavassori, uz procjenu da će kineski proizvođači većinu dijelova i dalje uvoziti iz matične zemlje ili iz jeftinijih zemalja u europskom susjedstvu.