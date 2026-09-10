Črček iz Radnika, promjene na čelu Toplica Sveti Martin

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Drago Črček od 1. rujna nije u Upravi križevačkog RADNIKA. Kako piše Robert Mihaljević za portal Danica.hr, Črček je bio dugogodišnji član uprave i jedan od važnijih menadžera Radnika, a bio je i glavni nadzorni inženjer na brojnim velikim gradilištima kompanije diljem Hrvatske. Prema pisanju Danice, nešto ranije tvrtku je napustila i njegova supruga.

Črček više nije ni među deset najvećih dioničara Radnika, u kojem je posjedovao oko 1600 dionica. Mihaljević pretpostavlja da ih je prodao upravo Radniku, čime su vlastite dionice kompanije dospjele na drugo mjesto najvećih dioničara. U trezoru Radnika sada je oko 13.000 dionica, odnosno približno devet posto vlasništva. Neslužbene informacije na koje se poziva Danica govore o poslovnom razlazu između Črčeka i većinskog vlasnika i predsjednika uprave Mirka Habijanca, no okolnosti njihova razlaza zasad nisu poznate.

Črček je dosad bio i na čelu Nogometnog kluba Radnik Križevci, gdje ga je zamijenio Tomislav Varga, također Radnikov menadžer i dopredsjednik NO-a građevinske kompanije. Mirko Habijanec u Radniku drži oko 47,7 posto dionica, dok članovi njegove obitelji Krešimir Habijanec, Jelena Smuđ Habijanec i Ana Habijanec zajedno imaju još oko 4,5 posto vlasništva.