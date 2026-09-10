Henkel obilježio 150 godina poduzetničkog duha, inovacija i stvaranja vrijednosti

Henkel je u Hrvatskoj prisutan više od 30 godina te kontinuirano razvija svoje poslovanje, gradeći snažna partnerstva s kupcima, poslovnim partnerima i lokalnom zajednicom

Malo je kompanija koje mogu govoriti o stoljeću i pol kontinuiranih inovacija, ali upravo je to ove godine obilježio Henkel. U društvu zaposlenika, poslovnih partnera i kupaca, kompanija je proslavila 150 godina tijekom kojih je od male tvrtke osnovane 1876. godine izrasla u jednog od globalnih lidera u području potrošačkih brendova te ljepila i tehnologija.

Jubilej je obilježen pod sloganom „Pioneers at heart for the good of generations“, koji odražava Henkelovu dugogodišnju predanost inovacijama, odgovornom poslovanju i stvaranju rješenja koja odgovaraju potrebama današnjeg društva, ali i budućih generacija.

- Obilježiti 150 godina poslovanja iznimno je postignuće, ali i velika odgovornost. Tijekom svih ovih godina Henkel je ostao vjeran vrijednostima na kojima je izgrađen: inovacijama, partnerstvima i odgovornom poslovanju. Upravo zahvaljujući tome naši su proizvodi i tehnologije danas dio svakodnevice milijuna ljudi diljem svijeta. No, nijedna od tih prekretnica ne bi bila moguća bez zaposlenika koji su svojim znanjem, predanošću i poduzetničkim duhom gradili Henkel kroz desetljeća. Ova obljetnica zato je, prije svega, priznanje ljudima koji stoje iza naših uspjeha te potvrda da upravo na tim vrijednostima želimo graditi budućnost - istaknuo je Marko Mintas, predsjednik Uprave Henkel Adria.

Marko Mintas

Henkel je u Hrvatskoj prisutan više od 30 godina te kontinuirano razvija svoje poslovanje, gradeći snažna partnerstva s kupcima, poslovnim partnerima i lokalnom zajednicom. Tijekom više od tri desetljeća poslovanja, Henkel Hrvatska postao je pouzdan partner na tržištu, istovremeno prateći globalne trendove i prenoseći inovacije, održiva rješenja i najviše standarde poslovanja na lokalnu razinu.

Tijekom 150 godina Henkel je razvio brojne brendove koji su postali sinonim za kvalitetu i inovacije, među kojima su Persil, Schwarzkopf, Perwoll, Syoss, Somat, Bref, Pattex, Ceresit i Loctite. Danas kompanija kroz poslovne segmente Consumer Brands te Ljepila i tehnologije razvija proizvode i tehnologije kojima svakodnevno vjeruju milijuni potrošača i poslovnih partnera diljem svijeta.

Pogled prema budućnosti obilježavaju ulaganja u održivost, digitalizaciju i razvoj novih tehnologija. Gotovo 97 posto električne energije koju Henkel koristi globalno dolazi iz obnovljivih izvora, emisije stakleničkih plinova u opsegu 1, 2 i 3 smanjene su za 29 posto u odnosu na 2021. godinu, dok je 88 posto ambalaže već dizajnirano za recikliranje, s ciljem da do 2030. godine taj udio dosegne 100 posto..

Uz razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija, Henkel kontinuirano ulaže u svoje zaposlenike, razvoj organizacijske kulture i dugoročna partnerstva, vjerujući da upravo ljudi predstavljaju najveću snagu kompanije i temelj njezina dugoročna uspjeha.

Obilježavanjem 150. obljetnice Henkel nije samo proslavio bogatu povijest, već je još jednom potvrdio svoju predanost stvaranju održivih rješenja, razvoju inovacija i odgovornom poslovanju koje će stvarati vrijednost i u desetljećima koja dolaze.