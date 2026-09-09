Fokus Tokića je na domicilnim tržištima, uz usporavanje izvoza

Tokić jača Hrvatsku i Sloveniju, usporava izvoz i ulaže u automatizaciju novog logističkog centra koji bi puni operativni rad trebao početi u 2027. godini

Europsko automobilsko tržište prolazi kroz značajne turbulencije, ali to vrijedi i za tržište distribucije automobilskih dijelova. U kratkim crtama, u toj branši događa se razdoblje intenzivne transformacije, obilježeno visokom potražnjom, strukturnim okrupnjavanjem i tehnološkim promjenama. Ključni pokretač potražnje sve je izraženije starenje voznog parka: u Europskoj uniji vozila su u prosjeku stara 12,5 godina, a u Hrvatskoj, prema podacima Centra za vozila Hrvatske, 14,8 godina. Od toga su osobna vozila u prosjeku stara 13,3 godine.

Na našim prostorima ovo je tržište visoko konsolidirano, a Tokić je jedan od vodećih igrača. O izazovima poslovanja u segmentu distribucije automobilskih dijelova u turbulentnim vremenima na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb, govorit će i Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokića. Prema njegovim riječima, veliki izazovi za cijelu branšu i dalje su cijena rada i radne snage, na što Tokić Grupa odgovara afirmacijom među poželjnim poslodavcima, ali i značajnim ulaganjima u digitalizaciju i automatizaciju.

Tržište pod utjecajem geopolitike

- Osim što je sredinom ove godine implementiran novi ERP-sustav, kao temelj daljnjeg tehnološkog razvoja i digitalizacije, trenutačno smo u procesu izgradnje sustava automatizacije u novom logističko-distributivnom centru. Izazovi s kojima se suočavaju servisne radionice izravno se reflektiraju i na poslovanje distributera, ali istodobno stvaraju priliku za dodatni razvoj kroz edukaciju, stručnu podršku te ulaganja u napredne alate i servisnu opremu – kaže Šantorić.

S druge strane, tržište je i dalje pod utjecajem vanjskih geopolitičkih okolnosti. Posebno se to odnosi na lance opskrbe baznim uljima i pojedinim sirovinama, što može utjecati na raspoloživost određenih motornih ulja i aditiva, ističe čelni čovjek kompanije. - Zahvaljujući dugogodišnjim odnosima s proizvođačima, snažnoj nabavi i članstvu u međunarodnoj ATR organizaciji, Tokić Grupa održava stabilnu opskrbu, no riječ je o području koje zahtijeva kontinuirano planiranje i upravljanje zalihama - naglašava.

U polugodišnjem konsolidiranom izvješću kompanije stoji kako maloprodaja bilježi snažan rast (+14,1 posto), dok su prihodi od prodaje robe na trećim tržištima/izvozu pali za 10,3 posto, a veleprodajni kanal pao je za 7,1 posto. U izvješću se navode logistička ograničenja i promjene u strukturi potražnje. Šantorić pojašnjava da je snažan rast maloprodaje rezultat strateških odluka kojima Tokić Grupa posljednjih godina sustavno jača vlastitu maloprodajnu mrežu.

Pripreme za preseljenje u novi LDC

- Preuzimanjem veleprodajnih, odnosno franšiznih partnera u pojedinim regijama te otvaranjem novih poslovnica svjesno smo povećali udio maloprodajnog/vlastitog poslovanja, što se prirodno odrazilo na strukturu prihoda veleprodajnog/franšiznog kanala – ističe Šantorić. Dodaje da je usporavanje izvoznih aktivnosti također dio iste strategije.

- U razdoblju pripreme i logističke konsolidacije za novi logističko-distribucijski centar razvojni fokus Grupe usmjeren je na dodatno jačanje prisutnosti na domicilnim tržištima Hrvatske i Slovenije. Logistički kapaciteti prioritetno su usmjereni na podršku postojećim partnerima, uz kontrolirano usporavanje izvoza. Istodobno provodimo opsežne pripreme za preseljenje u novi automatizirani distribucijski centar. To uključuje optimizaciju postojećih zaliha, prilagodbu skladišnih procesa te implementaciju naprednih sustava za predviđanje potražnje i upravljanje zalihama, uz još višu razinu primjene umjetne inteligencije – pojasnio je predsjednik Uprave.

Kompanija paralelno razvija i nove poslovne segmente – gospodarski program, moto program te segment alata i servisne opreme – koji predstavljaju značajan potencijal budućeg rasta. Kad je riječ o logističko-distribucijskom centru, Šantorić kaže kako se puni operativni početak rada očekuje početkom drugog kvartala 2027. godine.

- Novi centar donijet će višestruko veću protočnost robe zahvaljujući većem iskoristivom skladišnom volumenu, znatno većem broju rampi za zaprimanje i otpremu te visokom stupnju automatizacije. Time ćemo moći paralelno obrađivati daleko veći broj narudžbi, skratiti vrijeme pripreme pošiljaka i ostvariti niži operativni trošak po svakoj isporuci – naglašava Šantorić.

Najveći prioritet - ulaganje u ljude

Što se tiče poslovanja u ostatku ove godine, Uprava Tokića očekuje nastavak umjerenog rasta plaća, prije svega kao posljedicu tržišnih okolnosti i potrebe za zadržavanjem kvalitetnih zaposlenika. - U logistici i prodaji ulaganje u ljude ostaje jedan od naših najvećih prioriteta. Istodobno očekujemo postupnu stabilizaciju logističkih troškova. Cijena transporta i pojedinih sirovina uvijek je sklona volatilnosti, pa najveći dio operativnih poboljšanja ostvarujemo internom optimizacijom procesa, digitalizacijom i pripremom za prelazak u novi logističko-distribucijski centar – zaključio je Šantorić.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovu Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.