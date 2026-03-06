Ministrov sin pokrenuo ovrhu: na prodaju voćnjak od 5,3 milijuna eura

Tvrtka sina ministra Fuchsa pokrenula je ovrhu zbog potraživanja od oko 670 tisuća eura nad voćnjakom Dolci od 146 hektara

Zbog potraživanja od oko 670 tisuća eura tvrtka Naše voće, u vlasništvu Rikarda Fuchsa, sina ministra obrazovanja, na dražbi je oglašena prodaja voćnjaka Dolci kod Slavonskog Broda vrijednog oko 5,3 milijuna eura. Riječ je o dijelu imovine propale tvrtke Impulscommerce, koja je nakon dugotrajne blokade računa i nagomilanih kreditnih obveza više godina u stečaju.

Voćnjak Dolci prostire se na oko 146 hektara, na kojima se nalaze nasadi jabuka i krušaka te pripadajuća infrastruktura za navodnjavanje i zaštitu od mraza. Takvi moderni i održavani voćnjaci velike površine rijetko se pojavljuju na javnim dražbama u Hrvatskoj.

Minimalna zakonska cijena ispod koje se voćnjak ne može prodati je nešto malo manje od četiri milijuna eura, a zainteresirani kupci trebaju uplatiti jamčevinu od 532.228,55 eura do četvrtog svibnja. Nadmetanje za vrijedne parcele kod Slavonskog Broda koje se prodaju u ovršnom postupku počinje 13. svibnja putem sustava elektroničke javne dražbe FINA-e, a završava dva tjedna poslije.