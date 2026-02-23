Pad 'Imperijala' u Vodicama: Poznati autokamp ide na bubanj zbog duga

Nakon desetljeća pravnih bitki i promjena vjerovnika, zemljište Autokampa Imperial, vrijedno 2,8 milijuna eura čeka novog vlasnika

Autokamp Imperial u Vodicama, smješten na predjelu Vrulje–Lovetovo uz obalu, uskoro će se naći na elektroničkoj javnoj dražbi u postupku ovrhe radi naplate dugovanja. Zaključkom Općinskog suda u Šibeniku od 3. veljače 2026. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu društva Autokamp Imperial Vodice, a postupak prodaje provest će FINA putem svoje platforme za e-dražbe.

Sud je tržišnu vrijednost nekretnina procijenio na 2,86 milijuna eura, a cijeli kompleks obuhvaća kamp parcelu, uređene površine za kampiste, recepciju s prodajnim prostorom i sanitarni objekt te više zemljišnih čestica ukupne površine veće od 23 tisuće četvornih metara.

Na prvoj dražbi kamp se neće moći prodati ispod 80 posto procijenjene vrijednosti, odnosno ispod 1,52 milijuna eura, dok je minimalna cijena na drugom nadmetanju spuštena na 1,14 milijuna eura. Sudionici dražbe morat će prethodno uplatiti jamčevinu od 286 tisuća eura, a kupac koji pobijedi u nadmetanju imat će rok od 30 dana za uplatu kupoprodajne cijene.

Dugogodišnji ovršni postupak

Prodaja je završni korak dugotrajnog ovršnog postupka koji traje još od 2015. godine, kada je pokrenuta naplata potraživanja na nekretninama kampa. Tijekom godina postupak je obuhvatio više vjerovnika, uključujući financijske institucije i privatne vjerovnike, a potraživanja su postupno ustupljena zagrebačkom odvjetniku Davoru Galetoviću, koji je sudskom odlukom preuzeo ulogu glavnog ovrhovoditelja.

Priča je počela s Bobar bankom iz Bijeljine (BiH), koja je u međuvremenu završila u likvidaciji i stečaju. Banka je svojevremeno držala tražbine od preko 3,7 milijuna eura na temelju ugovora o kreditu iz 2013. godine. Nakon što je banka propala, njezina su potraživanja postala predmetom trgovine. Put tražbine vodio je preko tvrtki Sova ugostiteljstvo d.o.o. i Summa Loco d.o.o. te odvjetnika Petra Barbarića, prije nego što je završila u rukama Davora Galetovića iz Zagreba. U ranijim medijskim izvještajima Galetović se spominjao u kontekstu afere Krašograd te kao odvjetnik u postupcima u kojima je zastupao Hrvoja Petrača.

Elektronička dražba bit će objavljena na mrežnim stranicama FINA-e, a zakon propisuje da mora proći najmanje 60 dana od objave poziva do početka prikupljanja ponuda. Ako kamp ne bude prodan ni nakon druge dražbe, sud može obustaviti ovrhu ili na prijedlog vjerovnika dopustiti osnivanje založnog prava radi osiguranja tražbine.

Prodaja autokampa dolazi u trenutku snažnog rasta interesa za kamping turizam na Jadranu, osobito u segmentu modernih kamp-resorta. Upravo zato ova dražba predstavlja rijetku priliku za investitore koji žele preuzeti već formiranu turističku lokaciju na atraktivnoj obalnoj poziciji i razviti je u skladu s rastućom potražnjom za kvalitetnim smještajem na otvorenom.