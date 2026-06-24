svijet

Mir na Bliskom istoku još je daleko, a svijet čeka rasplet u Hormuzu

24. lipnja 2026.
Iran, SAD, Amerika, Donal Trump, Hamnei
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
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Za globalna tržišta, brodare i investitore koji gledaju prema horizontu nakon 2030. idućih 60 dana bit će neusporedivo važniji od proteklih 110

Kada su u srijedu 18. lipnja američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega Masud Pezeškijan na daljinu, videovezom, parafirali Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana kojim se privremeno obustavljaju neprijateljstva i otvara Hormuški tjesnac, financijska su tržišta reagirala gotovo refleksno.

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#Donald Trump#Masud Pezeškijan#Modžtaba Hamenei#Hormuški Tjesnac#Sad#Iran#Izrael#Bliski Istok#Nafta#Sankcije#Nuklearni Program
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