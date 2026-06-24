svijet
Mir na Bliskom istoku još je daleko, a svijet čeka rasplet u Hormuzu
24. lipnja 2026.
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Za globalna tržišta, brodare i investitore koji gledaju prema horizontu nakon 2030. idućih 60 dana bit će neusporedivo važniji od proteklih 110
Kada su u srijedu 18. lipnja američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega Masud Pezeškijan na daljinu, videovezom, parafirali Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana kojim se privremeno obustavljaju neprijateljstva i otvara Hormuški tjesnac, financijska su tržišta reagirala gotovo refleksno.
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