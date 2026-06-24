Mir na Bliskom istoku još je daleko, a svijet čeka rasplet u Hormuzu

Za globalna tržišta, brodare i investitore koji gledaju prema horizontu nakon 2030. idućih 60 dana bit će neusporedivo važniji od proteklih 110

Kada su u srijedu 18. lipnja američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega Masud Pezeškijan na daljinu, videovezom, parafirali Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana kojim se privremeno obustavljaju neprijateljstva i otvara Hormuški tjesnac, financijska su tržišta reagirala gotovo refleksno. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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