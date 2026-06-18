Međunarodna agencija za energiju tvrdi da će se svijet kupati u nafti

IEA očekuje da će iduće godine globalna ponuda jurnuti na 110 milijuna barela dnevno, pet milijuna više od prognozirane potražnje

Cijene nafte pale su u četvrtak ispod 80 dolara za barel nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao sporazum s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeškijanom o okončanju rata na Bliskom istoku. No, u idućoj godini nafta bi trebala biti znatno jeftinija, govore procjene Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja je upozorila na mogući višak ponude.

Terminski ugovori (futures) za barel nafte Brent s isporukom u kolovozu pali su za gotovo dva posto na 78,07 dolara. Terminski ugovori za američku naftu West Texas Intermediate (WTI) s isporukom u srpnju zabilježili su pad od 2,24 posto na 75,07 dolara po barelu. Pojeftinjenje je rezultat sklapanja dogovora o prekidu neprijateljstava između SAD-a i Irana. Međutim, IEA očekuje da će trajno rješenje sukoba rezultirati znatno većim volumenima ponude i izazvati veliki tržišni višak nafte u idućoj godini.

Problem s inflacijom nije prošao

Prema njihovu najnovijem mjesečnom izvješću o tržištu nafte koje prenosi CNBC, sada se očekuje da će globalna ponuda u prosjeku pasti za 3,9 milijuna barela dnevno ove godine, na 102,4 milijuna barela dnevno, prije nego što se sljedeće godine oporavi na 110,3 milijuna barela dnevno. To predstavlja smanjenje prognoze za 700.000 barela dnevno u odnosu na prošlomjesečnu procjenu, nakon što su isporuke u drugom kvartalu oštro pale za pet milijuna barela dnevno, navodi IEA. - Naš prvi pogled na bilance za 2027. godinu pokazuje da se u idućoj godini pojavljuje značajan višak ponude - dodala je ta međunarodna institucija.

Iako niže cijene nafte mogu smanjiti izglede da cijene energenata dovedu do šireg problema s inflacijom, to još uvijek ne znači 'prolazak opasnosti', navodi se u izvješću društva New York Life Investment Management. - Nafta i dalje ostaje iznad razina koje su bilježene prije sukoba, normalizacija brodskog prijevoza tražit će određeno vrijeme, a zalihe i strateške rezerve još uvijek je potrebno obnoviti - ističe se u izvješću.

Globalna ponuda nafte u svibnju je pala na 94,5 milijuna barela dnevno, što je pad od 600 tisuća barela dnevno na mjesečnoj razini. To je srušilo proizvodnju na 13,6 milijuna barela dnevno, što je znatno ispod predratnih razina. Pad potražnje odražava kombinirani pritisak visokih cijena goriva i nestašice naftnih derivata, primijetila je agencija, naglašavajući kako je sukob prerastao okvire jednostavnog šoka na strani ponude.

Oporavak proizvodnje u Zaljevu

Izvješće dolazi u trenutku kada investitori procjenjuju kako će sporazum između SAD-a i Irana o okončanju sukoba na Bliskom istoku, kao i potencijalno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, utjecati na energetska tržišta. - Ako sporazum opstane, izvoz i proizvodnja iz Zaljeva trebali bi zabilježiti postupan oporavak, osobito zato što se iranski izvoz nafte može u potpunosti nastaviti čim se ukine američka blokada - piše IEA.

Autori izvješća primijetili su kako su isporuke kroz tjesnac naglo porasle ranije ovog mjeseca, poduprte pretovarom s broda na brod u Omanskom zaljevu, što je pomoglo povećati ukupne tokove s najniže svibanjske razine od 9,6 milijuna barela dnevno na oko 12 milijuna barela dnevno. Ipak, IEA upozorava da potpuni oporavak možda neće biti trenutačan. - Mine će morati biti uklonjene s glavnih plovnih puteva, a opskrbnim lancima trebat će vremena da se normaliziraju - dodaje IEA.

Agencija je također izrazila oprez u pogledu pritiska na globalne zalihe nafte. Zalihe su pale za 143 milijuna barela u svibnju, ubrzavajući travanjski pad od 74 milijuna barela. Otkako je američko-izraelski sukob s Iranom započeo 28. veljače, globalne zalihe dnevno su se smanjivale za 3,8 milijuna barela.

- Unatoč značajnom smanjenju potražnje za sirovom naftom i naftnim derivatima, zaštitni mehanizmi u sustavu nastavljaju se iscrpljivati rekordnom brzinom - primjećuje IEA. - Daljnji padovi u nadolazećim mjesecima mogli bi spustiti globalne zalihe nafte na povijesno niske razine prije nego što se tržišna ravnoteža potkraj godine pomakne prema višku - dodaje se u izvješću.

Tamas Varga, analitičar u tvrtki PVM Oil Associates, izjavio je da su, unatoč velikom smanjenju zaliha, cijene nafte sada 'na korak' od razina s kraja veljače. - Trenutačni osnovni scenarij je da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti i da će brodovi početi prolaziti kroz ovu kritičnu točku u oba smjera. Postupno obnavljanje tokova nafte, koliko god sporo bilo, materijalno će utjecati na bilancu nafte. Ključno je pitanje u kojoj mjeri - zaključuje Varga.