Vozarine za tankere poskočile, nafta izlazi iz Hormuza

Najam tankera koji žele kroz Hormuz ući u Perzijski zaljev sada stoji oko 190.500 dolara dnevno. Prošli tjedan stajao je 106.500 dolara

Operateri tankera gotovo su udvostručili vozarine na rutama u Hormuškom tjesnacu i široj regiji Perzijskog zaljeva budući da je postupni oporavak prometa pokrenuo val potražnje za prijevozom nafte, prema navodima izvora u sektoru i podacima o prijevozu.

Najam tankera koji bi trebali kroz Hormuz ući u Perzijski zaljev sada stoji oko 190.500 dolara dnevno, a prije samo tjedan dana bio je stajao 106.500 dolara dnevno, prema navodima brokera i izvora u sektoru brodskog prijevoza.

Naglo rastu i vozarine izvan područja Perzijskog zaljeva.

Tako je prosječni dnevni prihod (TCE) vrlo velikih tankera za sirovu naftu (VLCC) dosegnuo rekordnih gotovo 470.000 dolara za prijevoz tereta unutar Perzijskog zaljeva koji u izlasku mora proći kroz Hormuz, procjenjuju izvori u sektoru. Iznos je veći za 50 tisuća dolara nego prije tjedan dana, dodaju.

Vlasnici tankera pripremaju se za znatno veće količine bliskoistočne nafte u idućim tjednima i ohrabruje ih činjenica da je TCE na fizičkom tržištu i dalje iznad 100.000 dolara dnevno, unatoč smanjenoj... količini tereta od početka sukoba između SAD-a i Irana – objavio je brodski broker Clarksons.

To pokazuje da je ponuda tankera još uvijek iznimno tijesna, a otvaranje Hormuza još će više smanjiti dostupne kapacitete, napisali su analitičari Clarksonsa u bilješci.

Procjene na tržištu pokazuju da je u Perzijskom zaljevu još uvijek blokirano čak 100 tankera, što dodatno zaoštrava problem nestašice brodova, a proizvođači na Bliskom istoku plasiraju na tržište sve više barela nafte.

Proizvođači s Bliskog istoka, posebno Abu Dhabi National Oil Company iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nudili su od početka lipnja naftu kroz niz natječaja, pozivajući kupce da preuzimaju teret u samom Perzijskom zaljevu, što je dodatno potaknulo potražnju za tankerima.

Pad cijene osiguranja

Južnokorejska brodarska skupina Sinokor nije odgovorila na upit Reutersa da komentira podatke i navode izvora. Sinokor spada među vodeće operatere supertankera u svijetu, a podaci o kretanju brodova na MarineTrafficu pokazali su da je jedan od njihovih velikih tankera u ponedjeljak ušao u Perzijski zaljev i krenuo prema iračkim terminalima radi ukrcaja.

Dok je najam tankera poskupio, troškovi osiguranja od ratnog rizika spustili su se u proteklih pet dana na oko tri posto vrijednosti broda, s oko pet posto tjedan dana ranije, navode izvori iz osiguravateljskog sektora. To bi moglo smanjiti troškove osiguranja brodova za stotine tisuća dolara, napominje Reuters.