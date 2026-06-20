Iran ponovno zatvara Hormuški tjesnac zbog napada u Libanonu

Izrael i proiranski pokret Hezbolah sukobljuju se već dva dana u južnom Libanonu, gdje je u izraelskim operacijama poginulo najmanje 24 ljudi

Iran je u subotu objavio da će ponovno zatvoriti Hormuški tjesnac kao odmazdu za smrtonosne izraelske napade u Libanonu tvrdeći da se time krše uvjeti memoranduma sa Sjedinjenim Državama usmjerenog na okončanje sukoba na Bliskom istoku.

- Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet... ova prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza - navodi se u izjavi središnjeg zapovjedništva iranske vojske pročitanoj na državnoj televiziji.

- Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze - dodaje se.

Na početku rata Iran je blokirao ovaj strateški plovni put, kroz koji je prethodno prolazilo oko 20 posto svjetskih ugljikovodika, što je uzrokovalo nagli porast cijena nafte i posljedične nestašice.

Njegovo ponovno otvaranje bila je jedna od ključnih točaka memoranduma o razumijevanju koji su ovog tjedna potpisale Sjedinjene Države i Islamska Republika, a koji poziva na prekid neprijateljstava na svim ratištima, uključujući Libanon, na čemu Teheran inzistira.

No unatoč ovom sporazumu i novoj objavi Sjedinjenih Država o prekidu vatre u petak, Izrael i proiranski pokret Hezbolah sukobljuju se već dva dana u južnom Libanonu, gdje su u izraelskim operacijama u subotu poginule najmanje 24 osobe.

Prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji ANI, u subotu je zabilježeno oko 20 izraelskih zračnih napada na istoku i jugu zemlje.

Izrael, koji okupira dio juga zemlje, naznačio je da cilja položaje Hezbolaha kao odmazdu za napade na njegove trupe. Prema izraelskoj vojsci, ta je šijitska organizacija ispalila 'više od 50 projektila' na njihove vojnike tijekom noći s petka na subotu.

U izraelskim napadima ubijeno je 16 ljudi u Nabatiji, prema civilnoj zaštiti, u regiji gdje je dopisnik AFP-a vidio oblake dima u zraku.

Libanonski je vojnik također ubijen, prema vojsci, dok je ministarstvo zdravstva izvijestilo o najmanje sedam smrtnih slučajeva u selu Kanaritu blizu Sidona, također na jugu.

Hezbolah je izjavio da je odbio izraelske trupe koje su se, 'pod okriljem primirja, (...) pokušale infiltrirati' na strateško brdo s pogledom na Nabatiju.

- Iako je predan primirju, (Hezbolah) će pokazati nultu toleranciju prema svakom izraelskom pokušaju (...) proširenja okupacije - naveo je pokret u priopćenju za javnost.

Izraelski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter u petak je izjavio da je Izrael predan poštivanju primirja, pod uvjetom da Hezbolah učini isto.

U subotu je optužio Hezbolah da je "prekršio primirje" tvrdeći da ga je njegova zemlja poštovala, ali se 'branila od terorističkih napada'.

'Pripremni' razgovori

Nije objavljen novi datum iransko-američkih razgovora, prvotno zakazanih za petak u Švicarskoj, a namijenjenih pokretanju 60-dnevnog procesa rješavanja središnjeg pitanja nuklearnog oružja i postizanja konačnog sporazuma. Pripremni razgovori započeli su u subotu između diplomata u odmaralištu u Švicarskoj, prema švicarskim vlastima.

Švicarska javna televizija RTS prenijela je da sudjeluju delegacije iz Sjedinjenih Država i Irana, kao i iz zemalja posrednica, Katara i Pakistana.

Američki potpredsjednik J. D. Vance, koji je trebao putovati u Švicarsku, otkazao je svoje putovanje, ali je izaslanik Steve Witkoff na putu, prema američkim medijima. Očekuje se dolazak i izaslanika Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, izvijestili su Axios i CNN, oba pozivajući se na američke dužnosnike.

Ministar unutarnjih poslova Pakistana, vodeće zemlje posrednice, stigao je u Iran u subotu u sklopu pregovora.