MMF ostaje na visokom stupnju pripravnosti

Globalno gospodarstvo zasad odolijeva šoku, a uz postojeći umjereni optimizam odgovarajuće politike mogu donijeti određeno olakšanje

Više od tri mjeseca nakon početka rata na Bliskome istoku, globalno gospodarstvo prilično dobro odolijeva. Zasad. Barem tako zaključuju u MMF-u. Naime, cijene roba (inflacija i inflacijska očekivanja), posljedično i financijski uvjeti, itekako jesu pogođeni — ali još ne u obujmu koji vodi ka globalnom usporavanju. Štoviše, istodobno svjedočimo prilično jakome vjetru u leđa najvećim svjetskim ekonomijama, SAD-u i Kini.

No u MMF-u pojašnjavaju kako ukupna slika otpornosti ipak prikriva razlike. Jer su čak i među razvijenim gospodarstvima neke zemlje teže pogođene. S time da su, zbog dugotrajnoag zatvaranja Hormuškog tjesnaca i oštećenja infrastrukture na Bliskome istoku, neizvjesnost i rizici i dalje visoki. Ažuriranu analizu globalne situacije MMF će objaviti 8. srpnja (u idućem izdanju izvješća World Economic Outlook), a do tada bi i ova analiza trebala unijeti dozu izvjesnosti.

Ova analiza MMF-a odražava stanje tijekom rata, dok su SAD i Iran u međuvremenu postigli okvirni mirovni sporazum čije potpisivanje je zakazano za petak, 19. lipnja, u Švicarskoj. Hoće li primirje, koje predviđa i ponovno otvaranje Hormuškoga tjesnaca, izdržati narednih 60 dana pregovora o konačnom sporazumu, tek će se pokazati

Srednjoročna očekivanja stabilna

Tko su, dakle, pokretači dosadašnje otpornosti? Iako je rast cijena nafte očekivan – cijene su 30 posto više nego prije rata – to je ipak niže nego ranije tijekom sukoba, unatoč dugotrajnome zatvaranju tjesnaca. Neke su zemlje, poput Kine, uspjele ublažiti poremećaj korištenjem velikih naftnih rezervi, što je pomoglo u ublažavanju pritisaka potražnje u inače teško pogođenoj Aziji. Povećana proizvodnja i iskorištenost rafinerija izvan Zaljeva, iako nedovoljni da u potpunosti neutraliziraju šok, također su ograničili rast cijena nafte. Dodatno, mjere za smanjenje potražnje ili ograničavanje prijenosa cijena ublažile su dosadašnji učinak. No u MMF-u vele kako postoje granice koliko dugo zemlje mogu podnositi veće proračunske troškove i povećane potrebe za vanjskim financiranjem.