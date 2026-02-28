opinion maker

Može li se američki model ARPA 'prevesti preko Bare'?

28. veljače 2026.
tehnološke inovacije

tehnološke inovacije

foto Shutterstock
Lider
Lider

Europske vlade sve češće uvode ARPA model istraživanja koji je u SAD-u iznjedrio neke od najvažnijih tehnoloških proboja

Piše: Sanja Terlević, Polityst

U raspravama o europskome inovacijskom zaostatku često se polazi od pogrešne pretpostavke: da Europi nedostaje ideja, talenta ili javnog novca. No stvarni problem nije količina resursa, nego pravila igre koja određuju kako se ti resursi upotrebljavaju.

Ta se razlika najjasnije vidi u trenutačnome europskom interesu za modele ARPA. Od Europskog vijeća za inovacije (EIC), koje planira njihovu širu primjenu od 2028., do nacionalnih inicijativa poput njemačke SPRIN-D ili britanske ARIA-e, sve je više pokušaja da se u europski kontekst uvede pristup koji je u SAD-u omogućio razvoj disruptivnih tehnologija. No uspjeh europskih instrumenata ARPA ovisit će ponajprije o volji da se promijene institucionalna pravila igre.

Osnovana 1958. kao odgovor na tehnološki šok Sputnika, ARPA je postala simbol ambicioznog pristupa istraživanjima visokog rizika, s ARPANET-om, koji je preteča interneta, kao najpoznatijim nasljeđem. Umjesto da financira jasno definirane projekte s unaprijed zadanim ishodima, ona upravlja portfeljom eksperimenata koje vode programski menadžeri s velikom autonomijom. Oni samostalno odlučuju o pokretanju i gašenju projekata, promjeni smjera i preraspodjeli sredstava kako se znanje akumulira.

{---------- PAGE STOPPER ----------}

Dvije slabosti

Njezin je cilj pomaknuti granice mogućega, otvoriti nove tehnološke domene i stvoriti temelje na kojima tržište poslije može graditi. Upravo zato ARPA-ini modeli najbolje funkcioniraju kada su ugrađeni u širi ekosustav koji uključuje privatni kapital, industrijske partnere i regulativni okvir koji je u stanju pratiti nove tehnologije.

U europskome kontekstu interes za pristup ARPA-i odražava spoznaju da postojeći instrumenti teško potiču takve iskorake. No preuzimanje logike tog modela ne znači samo promjenu instrumenta – to je i širi institucionalni izazov za Europu.

ARPA, naime, razotkriva duboko ukorijenjene institucionalne zapreke koje određuju hoće li se inovacije uopće moći pretvoriti u tržišni i industrijski uspjeh. Iz vlastitog iskustva bliskog rada s europskim institucijama možemo reći da se stalno ponavljaju dvije slabosti: otežana suradnja akademije i industrije te nekompletirano jedinstveno tržište. Prvi je problem institucionalni dizajn suradnje između akademije i industrije.

Model ARPA pretpostavlja stalnu cirkulaciju ljudi i znanja između znanstvenih institucija, poduzeća i javnog sektora. Istraživači mogu privremeno preuzeti operativne uloge, sudjelovati u razvoju tehnologija i zatim se vratiti na akademiju bez trajne profesionalne štete. U europskome sustavu, međutim, pravila financiranja, evaluacije i karijernog napredovanja najčešće djeluju kao jednosmjerna ulica: izlazak s akademije kažnjava se, a povratak otežava.

Test institucija

Takav institucionalni okvir ima izravne posljedice. Poduzetnici teže pronalaze vrhunske istraživače spremne preuzeti rizik, investitori se suočavaju s manjkom timova koji kombiniraju znanstvenu dubinu i tržišno iskustvo, a industrijske strategije ostaju fragmentirane jer ne postoji stabilan most između istraživanja i proizvodnje. Umjesto da institucije nose rizik eksperimentiranja, on se prebacuje na pojedince, što dugoročno sužava bazen talenata spremnih sudjelovati u visokorizičnim inovacijama.

Drugi ključni test odnosi se na nekompletirano jedinstveno tržište. Logika ARPA počiva na pretpostavci da će se uspješne inovacije moći brzo skalirati – regulativno, financijski i komercijalno. U SAD-u to znači jedno veliko tržište, jedinstvena pravila i duboka tržišta kapitala. U Europi, čak i kad inovacija uspije, suočava se s regulativnim barijerama, fragmentiranim tržištima i ograničenim pristupom rastućem kapitalu.

Fragmentirano jedinstveno tržište djeluje kao skup implicitnih carina koje, kako je upozorio Mario Draghi, usporavaju protok kapitala, znanja i inovacija s izravnim posljedicama za rast poduzeća, povrat ulaganja i europske industrijske ambicije.

U tom smislu ARPA u Europi postaje test institucija u najširem smislu. Ona pokazuje mogu li europske politike istodobno omogućiti mobilnost znanja, nositi institucionalni rizik i osigurati tržišne uvjete za skaliranje uspjeha. U sljedeće dvije godine EIC-jev pokusni program ​pokazat će može li se model ARPA doista 'prevesti preko Bare' ili će ostati još jedan instrument ograničen pravilima igre koje Europa još nije spremna promijeniti. 

#Europske Inovacije#Arpa Model#Institucionalne Prepreke#Jedinstveno Tržište#Suradnja Akademije I Industrije#Tehnološki Razvoj#Europsko Vijeće Za Inovacije
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right