OpenAI, SpaceX i Stripe predvode povijesni val IPO-a u 2026.

Deset tehnoloških divova vrijednih više od 100 milijardi dolara izlazi na burzu u testu koji će odrediti sudbinu AI ekonomije

Unatoč geopolitičkim izazovima, poput novih trgovinskih tenzija i tarifa, procvat umjetne inteligencije stvorio je plodno tlo za povijesne inicijalne javne ponude (IPO). Kako se najavljuje, ova bi godina mogla biti presudna za desetak velikih kompanija koje bi ove godine mogle izaći na burzu, a među njima su i OpenAI, Anthropic, SpaceX i Stripe.

Prije svih - Opena AI

Prije svih, očekuje se da se Open AI, tvrtka koja je postala sinonim za umjetnu inteligenciju zakorači u svijet IPO-a. Iako tvrtka i dalje posluje s gubitkom, njezina je vrijednost skočila s 29 milijardi dolara u 2023. na nevjerojatnih 500 milijardi prošle godine. Analitičari Reutersa predviđaju da bi IPO mogao lansirati OpenAI do statusa bilijunaša. Temelj ovih brojki je nada da će potražnja za umjetnom inteligencijom, kao i transformativni utjecaj njezine primjene u poduzećima i svakodnevnom životu, donijeti povrat veći od bilijunskih investicija u podatkovne centre i računalne čipove koji je podržavaju. OpenAI se obvezao potrošiti 1,4 bilijuna dolara na takvu infrastrukturu u sljedećih osam godina, ali mora uvjeriti investitore da taj novac može vratiti. U prijevodu, OpenAI gradi najskuplju infrastrukturu u povijesti čovječanstva i sada mora dokazati da to nije bacanje novca u vjetar, već investicija koja će promijeniti svjetsku ekonomiju.

Anthropic za petama

Idući na redu je glavni konkurent OpenAI-ja, poznat po chatbotu Claude, Anthropic koji je procijenjen na 350 milijardi dolara. Nedavno je osigurao novu investicijsku rundu od 10 milijardi dolara, a specifičnost ove tvrtke je, kako navode, snažna povezanost zaposlenika s pokretom 'efektivnog altruizma', što sugerira da bi se nakon izlaska na burzu golema sredstva mogla preliti u razne humanitarne i društvene svrhe.

Kompanija Elona Muska, SpaceX procijenjena na 800 milijardi dolara priprema se na izlaza na burzu usred geopolitičkih nestabilnosti koji povećavaju interes ulagača za sektor obrane i svemirske tehnologije. Iako Muskova reputacija uvijek nosi dozu nepredvidljivosti, analitičari očekuju ogroman interes malih, 'retail' investitora.

Fintech div braće Collison, Stripe (107 milijardi dolara) oporavio je svoju procjenu vrijednosti na 107 milijardi dolara nakon pada u 2023. godini. Kao jedan od najstabilnijih igrača u procesiranju online plaćanja, Stripe se smatra 'sigurnom okladom' za investitore koji traže dokazane poslovne modele.

Ništa bez kripta

Kada smo već spomenuli fintech, red je da spomenemo i jednu kripto tvrtku Radi se o najvećoj kripto mjenjačnici Kraken, koji je procijenjen na 20 milijardi dolara. Kraken je predao svoju dokumentaciju za IPO još u studenom prošle godine. Iz tvrtke kažu kako žele iskoristiti trenutačnu naklonost američke administracije prema digitalnoj imovini prije potencijalnih političkih promjena na jesen.

Canva, svijetla točka australske tehnološke industrije, prošle je godine procijenjena na 65 milijardi australskih dolara, iako je sjedište matične kompanije preselila u SAD kako bi se pripremila za izlazak na burzu. Ova softverska tvrtka za dizajn sa sjedištem u Sydneyju, koja svoje zaposlenike naziva 'Canvanautima', ima 240 milijuna korisnika. Dvoje njezinih suosnivača, bračni par Melanie Perkins i Cliff Obrecht nalaze se na šestom mjestu liste najbogatijih Australaca prema izboru Financial Reviewa, s ukupnim bogatstvom od 14 milijardi dolara.

Fintech i obrambena industrija

Od ostalih velikih igrača, treba izdvojiti još i tvrtku Databricks, Anduril, Monzo i Bolt.

Databricks je procijenjen na 134 milijarde dolara, a tvrtka pomaže korporacijama u razvoju autonomnih AI agenata koristeći njihove vlastite podatke. S rastom prihoda većim od 55 posto godišnje, Databricks je postao ključna infrastruktura za moderni AI biznis.

Anduril je obrambeno-tehnološki startup koji se razlikuje od klasičnih vojnih dobavljača jer funkcionira kao tech kompanija iz Silicijske doline, fokusirajući se na autonomne sustave, dronove i podmornice bez posade te na Lattice OS, softversku platformu s umjetnom inteligencijom koja povezuje senzore i oružje u jedan sustav. Palmer Luckey, izvršni direktor startupa za obrambenu tehnologiju, izjavio je da će Anduril „definitivno postati javno dioničko društvo“, ali nije naveo vremenski okvir. Analitičari ističu bliske veze tvrtke s Trumpovom administracijom i Trumpovu odluku o povećanju vojne potrošnje kao čimbenike koji bi je mogli potaknuti na izlazak na burzu već ove godine

Tu je još i Monzo, britanska digitalna banka s 12 milijuna korisnika planira IPO usprkos nedavnim promjenama u upravljačkoj strukturi i odlasku izvršnog direktora. A među deset najočekivanijih je ušao i estonski Bolt, konkurent Uberu, koji se trenutno bori s gubitcima i razmatra hoće li dionice izlistati na europskom ili američkom tržištu, ovisno o uvjetima koji će vladati tijekom godine.

Uspjeh ili neuspjeh ovih najavljenih IPO-a bit će to ultimativni test za AI ekonomiju, a sve će oči biti uperene u njih kako bi se vidjelo hoće li ove kompanije opravdati svoje astronomske valuacije ili će se pokazati da je tržište bilo zahvaćeno privremenom AI euforijom.