CEECAT Capital prikupio 135 milijuna eura: Traže tvrtke iz Hrvatske

Novi fond osigurat će značajna sredstva za širenje i konkurentnost domaćih poduzeća na regionalnom tržištu, najavljuju iz luksemburškog PE-a

Hrvatske kompanije koje traže kapital za rast, akvizicije i širenje na druga tržišta dobivaju još jednog potencijalnog investitora. Private equity društvo CEECAT Capital sa sjedištem u Luksemburgu objavilo je da su prikupili 135 milijuna eura na prvom zatvaranju svog trećeg fonda, CEECAT Capital Fund III. Ono što je posebno zanimljivo jest da je Hrvatska izričito navedena kao jedno od glavnih ciljanih tržišta.

Podrška EBRD i EIF-a

Novi fond cilja prikupiti ukupno 200 milijuna eura, uz maksimalnu veličinu od 250 milijuna eura. Prvo zatvaranje poduprli su Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Europski investicijski fond (EIF), kao i postojeći ulagači te novi institucionalni investitori i obiteljski uredi. EBRD će u fond uložiti do 40 milijuna eura, dok je EIF također preuzeo obvezu ulaganja ukupno 40 milijuna eura.

Povodom objave prvog zatvaranja, Anthony Stalker, partner u CEECAT Capitalu, istaknuo je da će njihov kapital primarno pratiti kompanije koje imaju jasnu strategiju širenja van matičnih granica.

- Cilj nam je podržati etablirane lokalne kompanije u fragmentiranim industrijama i razvijati ih u regionalne platforme putem prekogranične konsolidacije – izjavio je Stalker za priopćenje koje je objavljeno na LinkedInu.Prema njegovim riječima, kapital bi trebao pratiti kompanije koje imaju vjerodostojan put prema povećanju poslovanja, a ne samo izloženost jednom nacionalnom tržištu.

Za internacionalizaciju i konkuretnost

Prema zasad poznatim informacijama fond bi trebao osiguravati kapital za rast, povećanje konkurentnosti i prekogranično širenje. Osnivači planiraju plasirati pojedinačne vlasničke uloge u rasponu od 15 do 20 milijuna eura po kompaniji, pri čemu će, najavljuju, oko 65 posto transakcija činiti većinska preuzimanja tijekom petogodišnjeg razdoblja ulaganja.

Težište ulaganja bit će na sektorima sa snažnim strukturnim rastom poput robe široke potrošnje (FMCG), zdravstva, B2B usluga, logistike te visoke tehnologije i softvera.