Tvrtke i tržišta

JGL mijenja strategiju opskrbe: Nearshoring je velika prilika

18. rujna 2026.
Eva Usmiani Capobianco,predsjednica Uprave JGL-a

Eva Usmiani Capobianco,
predsjednica Uprave JGL-a

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Eva Usmiani Capobianco kaže da fokus više nije samo na troškovima: JGL širi bazu dobavljača i povećava udio europskih izvora

JGL u sljedećoj poslovnoj godini ne planira defenzivno rezanje troškova, nego selektivno i odgovorno ulaganje u rast, istaknula je predsjednica Upravnog odbora JGL-a Eva Usmiani Capobianco u anketi za Liderovo izdanje 500 najboljih.
 
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