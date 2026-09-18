Tvrtke i tržišta
JGL mijenja strategiju opskrbe: Nearshoring je velika prilika
18. rujna 2026.
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Eva Usmiani Capobianco kaže da fokus više nije samo na troškovima: JGL širi bazu dobavljača i povećava udio europskih izvora
JGL u sljedećoj poslovnoj godini ne planira defenzivno rezanje troškova, nego selektivno i odgovorno ulaganje u rast, istaknula je predsjednica Upravnog odbora JGL-a Eva Usmiani Capobianco u anketi za Liderovo izdanje 500 najboljih.
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