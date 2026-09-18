JGL mijenja strategiju opskrbe: Nearshoring je velika prilika

Eva Usmiani Capobianco kaže da fokus više nije samo na troškovima: JGL širi bazu dobavljača i povećava udio europskih izvora

JGL u sljedećoj poslovnoj godini ne planira defenzivno rezanje troškova, nego selektivno i odgovorno ulaganje u rast, istaknula je predsjednica Upravnog odbora JGL-a Eva Usmiani Capobianco u anketi za Liderovo izdanje 500 najboljih. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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