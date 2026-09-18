S&P Global preuzima OpenZeppelin i snažnije ulazi u blockchain

Akvizicijom stručnjaka za sigurnost pametnih ugovora S&P Global širi procjenu rizika na tokenizirane financijske proizvode

S&P Global, jedna od vodećih svjetskih agencija za kreditne rejtinge i pružatelja financijskih podataka i analiza, dogovorio je preuzimanje OpenZeppelina, tvrtke specijalizirane za sigurnost pametnih ugovora. Time S&P Global širi svoje poslovanje procjene rizika i na tehnologiju koja stoji iza tokeniziranih financijskih proizvoda.

Sporazum, objavljen u četvrtak, omogućit će S&P Globalu pristup OpenZeppelinovim alatima za sigurnost pametnih ugovora i tehničkoj ekspertizi.

– Kako digitalna imovina i tokenizirana tržišta nastavljaju sazrijevati, OpenZeppelinova tehnologija i stručnost nadopunit će naše mogućnosti procjene rizika pametnih ugovora i blockchain tehnologije, dajući tradicionalnim financijskim institucijama i tvrtkama izvorno nastalima u DeFi sektoru povjerenje potrebno za razvoj i transakcije u ovom novom okruženju – rekao je Yann Le Pallec, predsjednik S&P Global Ratingsa.

Iako financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni, S&P Global navodi da je njegova strategija u području digitalne imovine usmjerena na pružanje pouzdanih podataka, referentnih vrijednosti i transparentnih procjena rizika tržištima koja prelaze na blockchain tehnologiju.

Osnovan 2015. godine, OpenZeppelin razvija biblioteke pametnih ugovora otvorenog koda te pruža sigurnosne procjene i usluge razvoja. Pametni ugovori programi su koji djeluju na blockchain mrežama, uključujući Ethereum, Solanu i Cardano, te automatski izvršavaju transakcije kada se ispune unaprijed određeni uvjeti.

Institucionalni interes za tokenizaciju raste

S&P Global objavio je da će mu OpenZeppelin pomoći u razvoju sigurnosnih procjena, referentnih vrijednosti i podatkovnih usluga koje pokrivaju tehničke rizike povezane s financijskim proizvodima na blockchainu.

Akvizicija se nadovezuje na šire širenje S&P Globala na tržište digitalne imovine. S&P Dow Jones Indices prethodno je sudjelovao u razvoju indeksa S&P Digital Markets 50, koji kombinira 35 dionica povezanih s blockchainom i 15 kriptovaluta te je osmišljen tako da omogućuje provjerljivost podataka na blockchainu putem Chainlinka.

Dogovor dolazi u trenutku snažnog rasta institucionalnog interesa za tokenizirane financijske proizvode. BlackRock je nedavno pokrenuo tokenizirane fondove tržišta novca na mrežama Solana i Ethereum, dok sve više banaka istražuje blockchain mreže za tokenizirane depozite, plaćanja stablecoinima i automatizirana poravnanja.

Dogovor je objavljen i nakon što je američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) uvela „izuzeće za inovacije“, privremeno i uvjetno regulatorno izuzeće koje određenim platformama omogućuje trgovanje tokeniziranim američkim dionicama na blockchainu bez registracije kao nacionalne burze vrijednosnih papira, uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Odluka SEC-a uslijedila je nekoliko dana nakon što CLARITY Act nije uspio napredovati u Senatu.

OpenZeppelin će nastaviti poslovati pod svojim imenom kao zasebna poslovna jedinica S&P Globala. Suosnivač i izvršni direktor Demian Brener ostat će na čelu tvrtke i odgovarati Le Pallecu.

– OpenZeppelinovi standardi, tehnologija i stručnost već pokreću infrastrukturu koja stoji iza vodećih svjetskih stablecoina, tokeniziranih fondova, DeFi protokola i blockchain tržišta – rekao je Brener.

– Sa S&P Globalom ta osnova postaje dostupna širem krugu organizacija koje ulaze na ovo tržište, kao i blockchain mrežama i DeFi protokolima koji bilježe sve veće institucionalno prihvaćanje – zaključio je.