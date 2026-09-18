Lipički staklenici od tri milijuna eura idu na dražbu

Od MBM-a obitelji Baković, preko Ljevarovih tvrtki, do CPP Teama u stečaju - put staklenika koji sada idu na dražbu.

Kompleks staklenika u Lipiku, čija je vrijednost procijenjena na gotovo tri milijuna eura, ide na elektroničku dražbu. Nekretnina je u vlasništvu tvrtke CPP Team u stečaju, a zemljišnoknjižni izvadak otkriva burnu povijest - u posljednjih petnaestak godina promijenila je niz vlasnika, od obitelji Baković i nekadašnjeg MBM-a, preko Marija Blaževića i Duje Ljevara, sve do Antuna Ćerimovića.

Riječ je o 84.557 četvornih metara zemljišta s dva staklenika, upravnom zgradom, skladištem, portom, plinskom stanicom, kotlovnicom i gotovo 45 tisuća četvornih metara oranice. Nekretnina je procijenjena na 2,86 milijuna eura, a s opremom za grijanje i pripremu vode ukupna vrijednost predmeta prodaje iznosi 2,97 milijuna eura.

Na prvoj dražbi nekretnina se neće moći prodati za manje od 2,23 milijuna eura.

Od MBM-a do Ljevarovih tvrtki

Današnji vlasnik kompleksa je CPP Team, a prije otvaranja stečaja jedini član te tvrtke bio je Antun Ćerimović.