Rast cijena nekretnina u Hrvatskoj ne bi srušila ni ozbiljna kriza

Stres test Hanfe pokazao je da bi u scenariju velikog poremećaja BDP pao za 3,5 posto, ali bi cijene nekretnina porasle oko 1,4 posto

Ozbiljna ekonomska kriza izazvana eskalacijom rata na Bliskom istoku imala bi značajne posljedice za financijsku imovinu u Hrvatskoj. Pala bi imovina mirovinskih i investicijskih fondova, osiguravajućih i leasing društava, ali ne i – cijene nekretnina. Jedan je to od zaključaka stres testa objavljenog u dokumentu 'Financijska stabilnost' Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Valja pojasniti da se testiranje otpornosti sektora financijskih usluga na stres provodi jednom godišnje radi kontinuiranog praćenja sistemskih rizika. Kako stoji u dokumentu, ovogodišnje testiranje otpornosti na stres provedeno je u okružju povišenih makroekonomskih, geopolitičkih i tržišnih rizika, pri čemu stresni scenarij pretpostavlja produljene poremećaje na energetskim tržištima, rast inflacije, pogoršanje uvjeta financiranja i korekcije cijena financijske imovine.

Početna točka - Bliski istok

- Rezultati upućuju na to da bi materijalizacija takvih šokova nepovoljno utjecala na vrijednost imovine, profitabilnost i kvalitetu portfelja većine pružatelja financijskih usluga, povećavajući sistemske ranjivosti ponajprije kroz tržišne i kreditne rizike – upozoravaju u Hanfi.

Početna točka temeljnog scenarija je geopolitička eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja dovodi do privremenog poremećaja u opskrbi energentima i rasta cijena nafte. Posljedično se rast cijena energenata prelijeva na rast cijena naftnih derivata na globalnom i domaćem tržištu.