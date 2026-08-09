Migrantska kriza u Ceuti razotkrila ranjivost EU granica

Nagla invazija iz Maroka otkrila je slabosti europske sigurnosne politike i izazvala političke podjele

Kratkotrajna invazija ilegalnih migranata iz Maroka u španjolsku Ceutu suočila je ne samo Španjolsku već i cijelu Europu s nekoliko tema za razmišljanje, važnih za budućnost. Nekoliko dana Španjolska i Europa u izravnom su prijenosu promatrale kako organiziran i vješto upravljan val ljudi čak i bez (ili uglavnom bez) oružja u jednom trenutku može postati vojska na koju Europa nema odgovor.

Oko šezdeset tisuća migranata istodobno je morem i kopnom krenulo prema Ceuti, utvrđenoj španjolskoj enklavi na afričkom tlu s 80-tak tisuća stanovnika. Jednostavno su probili najosjetljiviju i najčuvaniju španjolsku granicu te preplavili enklavu izvrgnuvši ruglu španjolsku i europsku obranu i sigurnost.