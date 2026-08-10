Paradoks Wall Streeta: Loše vijesti iz SAD-a pokrenule rast burzi

Pad zaposlenosti usporava američko gospodarstvo, ali ulagačima daje nadu da Fed odustaje od kamata. Slijedi ključni test s podacima o inflaciji

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u ponedjeljak porasle, kao i na Wall Streetu u petak, jer se ulagači nadaju da američka središnja banka neće već u rujnu povećati kamatne stope.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,8 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,2 i 2 posto, dok su u Indiji i Australiji pale između 0,2 i 0,4 posto.

Tako većina burzi prati rast Wall Streeta od petka, kada je Dow Jones indeks ojačao 0,28 posto, S&P 500 0,62, a Nasdaq 1,30 posto.

Pozitivno na tržišta utječe nada ulagača da američka središnja banka neće značajnije povećati kamatne stope jer tamošnje tržište rada slabi.

U petak je, naime, objavljeno da je u srpnju broj zaposlenih u SAD-u pao za 23.000, a revidirani podaci pokazali su da je broj zaposlenih pao i u prethodna dva mjeseca.

To je s ekonomskog stajališta loša vijest jer ukazuje na slabljenje tržišta rada i usporavanje rasta gospodarstva, no za tržište kapitala je pozitivna jer podržava nade ulagača da Fed neće značajnije povećati kamatne stope i ne već u rujnu.

Na europskim se burzama u ponedjeljak ujutro trguje oprezno, a indeksi stagniraju, dok ulagači čekaju nove vijesti koje bi mogle usmjeriti tržište.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati gotovo nepromijenjen u odnosu na zatvaranje tržišta petak.

Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,11 posto, na 10.890 bodova, a pariški CAC 0,04 posto, na 8.710 bodova. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,08 posto, na 26.340 bodova.

U fokusu inflacija u SAD-u

No, to ovisi o kretanju inflacije. Stoga će u fokusu ulagača u srijedu biti izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u. Analitičari procjenjuju da su te cijene u srpnju porasle 0,1 posto na mjesečnoj razini.

Ako rast inflacije bude veći, ponovno će ojačati špekulacije o povećanju kamata Feda na sjednici u rujnu.

Fed je, naime, u nezgodnoj situaciji. Kako bi potaknuo rast zapošljavanja i gospodarstva, trebao bi smanjiti kamate. No, time bi potaknuo i inflaciju. Ako, pak, zbog povišene inflacije poveća kamate, mogao bi dodatno oslabiti tržište rada i usporiti rast gospodarstva.

Cijene nafte porasle

A cijene su nafte porasle zbog nesigurnosti i vezi dogovora između SAD-a i Irana. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 1,05 posto, na 84,45 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,79 posto, na 78,80 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon prošlotjednog pada. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,72 boda, što je 0,18 posto više nego što je iznosio u petak navečer.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,29 posto, na 158,25 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, za, 0,09 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1548 dolara.