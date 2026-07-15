Primark stiže u Hrvatsku? Provjerili smo što kažu iz modnog diva

Istražili smo planove popularnog lanca koji nakon Budimpešte i snažne ekspanzije u Rumunjskoj priprema teren za nove korake

U domaćim poslovnim krugovima i maloprodajnom sektoru sve se glasnije šuška o mogućem dolasku irskog modnog diva Primark na hrvatsko tržište već iduće, 2027. godine. Tragom tih najava, Lider je uputio službeni upit Primarku s pitanjem planiraju li i službeno ulazak na hrvatsko tržište.

Iz sjedišta kompanije dobili smo diplomatski, ali znakovit odgovor u kojem nisu izričito demantirali interes za našu zemlju.

Traže nove lokacije

- Iznimno nam je drago čuti da kupci priželjkuju Primarkovu trgovinu u svojoj blizini. Kao brzorastuća kompanija, neprestano tražimo nove atraktivne lokacije za širenje poslovanja. Ipak, u ovom trenutku ne možemo komentirati nagađanja o tome gdje planiramo sljedeće otvorenje - odgovorili su za Lider iz Primarka.

Iako se planovi za Hrvatsku i dalje drže u strogoj korporativnoj tajnosti, Primarkova strategija na tržištima Srednje i Istočne Europe (CEE) jasno pokazuje da kompanija agresivno širi svoj otisak na ovom dijelu kontinenta.

Regionalna ekspanzija

Nakon što su 2024. godine uspješno ušli na mađarsko tržište otvaranjem prve robne kuće u Budimpešti, njihova trenutno najveća regionalna ofenziva odvija se u Rumunjskoj. Tamo Primark trenutačno ima šest aktivnih trgovina, dvije u Bukureštu te po jednu u Temišvaru, Cluj-Napoci, Craiovi i Sibiuu.

Međutim, planovi za Rumunjsku tu ne staju. Iz tvrtke navode kako do kraja 2026. godine planiraju otvorenja novih trgovina u Iaşiju i Bacăuu, dok je u financijskoj godini 2026./2027. u planu i treća lokacija u Bukureštu. Time će njihova mreža u Rumunjskoj dosegnuti devet trgovina, što tu zemlju, prema riječima predstavnika tvrtke, pozicionira kao jedno od ključnih Primarkovih tržišta u CEE regiji.

Hrvatska kao logičan idući korak

S obzirom na snažnu ekspanziju u susjedstvu, od Slovenije (Ljubljana) i Mađarske, pa sve do spomenute Rumunjske, Češke i Poljske, dolazak u Hrvatsku nameće se kao potpuno prirodan i logičan idući korak.

Hrvatski kupci već godinama masovno hodočaste u njima najbliže poslovnice u Grazu i Ljubljani. Otvaranje prve robne kuće u Zagrebu nesumnjivo bi značajno protreslo domaću fast-fashion scenu kojom trenutno dominiraju grupacije Inditex i H&M.

Primark, osnovan u Irskoj 1969. godine pod imenom Penneys, danas je izrastao u globalnog diva s preko 480 trgovina u 19 zemalja Europe i SAD-a. Ako je suditi prema njihovom dosadašnjem obrascu širenja u CEE regiji, službena potvrda o dolasku u Hrvatsku vjerojatno će stići tek kada svi ugovori o zakupu budu čvrsto potpisani, no industrijski signali upućuju na to da se teren za 2027. već uvelike priprema.