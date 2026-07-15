Inflacija u lipnju pala na 4,5 %: Pogledajte što je najviše poskupjelo

DZS potvrdio pad inflacije, cijene režija i energije skočile su za čak 12 posto, dok su odjeća, obuća i prijevoz ipak blago pojeftinili

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju su u odnosu na isti lanjski mjesec bile u prosjeku više za 4,5 posto, dok su u odnosu na svibanj u prosjeku bile niže za 0,4 posto, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS).

Zavod je tako potvrdio prvu procjenu godišnje i mjesečne stope inflacije, koju je objavio 1. srpnja.

Međugodišnja inflacija u lipnju bila je manja nego u svibnju kada je iznosila 5,2 posto, a pala je i u odnosu na travanjskih 5,8 posto.

Na godišnjoj razini, najviše su u lipnju porasle cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 12 posto. Prijevoz je poskupio za 8,6 posto, alkoholna pića i duhan za 7,1 posro, a restoranske i usluge smještaja za 5,8 posto.

Zdravstvo je istovremeno poskupjelo za 5,2 posto, rekreacija, sport i kultura za 4,1 posto, usluge osiguranja i financijske usluge za 3,9 posto, osobna njega, socijalna zaštita i razna roba i usluge 3,3 posto, informacije i komunikacije za 2,9 posto, te hrana i bezalkoholna pića, za 0,8 posto

Porast cijena na godišnjoj razini ublažio je pad cijena odjeće i obuće, za 2,8 posto te usluga obrazovanja, za 1,9 posto.

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene restorana i usluge smještaja, za 2,2, dok je prijevoz pojeftinio za 2,9 posrom, odjeća i obuća za 1,9 posto, hrana i bezalkoholna pića te osobna njega, socijalna zaštita i razna roba i usluge, za po 0,3 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), energija je na godišnjoj razini poskupjela za 13,2 posto, usluge za 8,1 posto te hrana, piće i duhan za 1,8 posto, dok su industrijskim neprehrambenim proizvodima bez energije cijene pale za 0,6 posto.

Na mjesečnoj razini, tj. u odnosu na svibanj, usluge su poskupjele za 1,1 posto, a energija je pojeftinila za 2,9 posto, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,6 posto te hrana, piće i duhan za 0,2 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2026. u odnosu na lipanj 2025. u prosjeku su više za 4,2 posto. U odnosu na svibanj u prosjeku su više za 0,1 posto.