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Spašene Istarske toplice: Globalni kralj farmacije preuzima Livade

15. srpnja 2026.
Istarske toplice

Istarske toplice

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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Osnivač Ergomeda i vlasnik bolnice Medico ulaže 3,4 milijuna eura, skidaju se hipoteke s bazena i hotela, država pokušala blokirati preuzimanje

Trgovački sud u Pazinu ekspresno je prelomio sudbinu jedinog istarskog termalnog kompleksa. Svega tri dana nakon što su vjerovnici na ročištu prihvatili stečajni plan Istarskih toplica koji je predviđa nastavak poslovanja, sudac Damir Rabar potpisao je jučer rješenje kojim se taj plan službeno potvrđuje.

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