Tvrtke i tržišta
Spašene Istarske toplice: Globalni kralj farmacije preuzima Livade
15. srpnja 2026.
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Trgovački sud u Pazinu ekspresno je prelomio sudbinu jedinog istarskog termalnog kompleksa. Svega tri dana nakon što su vjerovnici na ročištu prihvatili stečajni plan Istarskih toplica koji je predviđa nastavak poslovanja, sudac Damir Rabar potpisao je jučer rješenje kojim se taj plan službeno potvrđuje.
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