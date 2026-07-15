Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta

Kroz projekt NSCP Republika Hrvatska uključila se u provedbu eFTI uredbe koju Europska komisija prepoznaje kao alat koji će transformirati teretni prijevoz unutar EU-a

Projekt Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP), financiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, predstavljen je u srijedu na završnoj konferenciji. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH, a Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) je partner zadužen za razvoj, implementaciju i održavanje sustava.

Kroz projekt NSCP Republika Hrvatska uključila se u provedbu eFTI uredbe koju Europska komisija prepoznaje kao alat koji će transformirati teretni prijevoz unutar EU-a poticanjem da se papirnata dokumentacija zamijeni elektroničkim podacima.

- Danas prijevoznici koriste papirnatu verziju dokumenata, međutim, od srpnja 2027. moći će birati između papira ili elektroničke razmjene informacija o prijevozu tereta. Proaktivnim planiranjem kroz NPOO, mi već danas imamo uspostavljenu IT infrastrukturu. Hrvatska projektom omogućuje primjenu regulative kojoj je cilj poticanje digitalizacije prijevoza tereta i njegove logistike, kako bi se smanjili administrativni troškovi, poboljšale provedbene sposobnosti nadležnih tijela te osigurala konkurentnost na europskom tržištu - izjavio je u uvodnom govoru državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH Žarko Tušek.

Žarko Tušek

Glavni direktor AKD-a Jure Sertić istaknuo je kako je projekt NSCP nastavak uspješne suradnje na projektima od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i AKD-a.

Jure Sertić

- EFTI ekosustav čine certificirane platforme koje će biti dostupne na slobodnom tržištu i eFTI portali svih država članica. NSCP djeluje kao digitalni posrednik između prijevoznika i nadležnih tijela te nacionalni čvor. Ovaj projekt se oslanja na ekspertizu stečenu kroz sustave TACHOnet, SOTAH i AKD Affinis. AKD je potvrdio kako je kao dio državne infrastrukture partner u realizaciji složenih, sigurnosno osjetljivih i infrastrukturno važnih državnih projekata. Kao i u proteklim slučajevima pružamo sigurna i interoperabilna digitalna rješenja koja ispunjavaju zahtjeve koje pred Hrvatsku stavlja EU - naglasio je Sertić.

Darija Kučinić

Europska komisija postavila je obvezu uspostave eFTI gatea svim članicama pri čemu je RH to učinila kroz NSCP. Istovremeno uredba je dobrovoljna za gospodarski sektor, a kako će izgledati njena primjena u Hrvatskoj i koje su funkcionalnosti projekta detaljnije su predstavili Mateo Crnković i Darija Kučinić, voditelj tima AKD-a za projekt NSCP i njegova zamjenica.

Mateo Crnković

- Prema EU regulativi, za prijevoznike nema nove obveze već se mijenja tehnologija. Operatori će putem certificirane eFTI platforme unositi podatke o pošiljci, nakon čega će platforma generirati jedinstvenu digitalnu poveznicu ili QR kod. Službenik nadležnog tijela skeniranjem QR koda pokrenut će provjeru upita te će eFTI portal potražiti podatke ili od platforme vezane uz nacionalni eFTI portal ili će proslijediti upit eFTI portalu druge zemlje članice za koji je vezana platforma na kojoj se nalaze podaci - pojasnili su iz AKD-a.