Zaokret na tržištu rada: Plava karta u Hrvatskoj i bez fakulteta

IT stručnjaci bez diplome moći će raditi u RH uz potvrdu tročlanog povjerenstva, ali samo ako im poslodavac osigura visoku bruto plaću

IT stručnjaci bez formalnog obrazovanja, ali s visokom razinom vještina i znanja, moći će dobiti dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj, rečeno je u Ministarstvu rada gdje je predstavljen Pravilnik o radu Povjerenstva koje će odlučivati o dozvolama za tu skupinu stranih radnika.

Pravilnik omogućuje da Plavu kartu EU za visokokvalificiranu radnu snagu mogu dobiti i stručnjaci iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji nemaju formalno visoko obrazovanje, ali posjeduju visoku razinu znanja, vještina i kompetencija, istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare.

Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kazao je da će poslodavci morati osigurati da takvim radnicima bruto plaća bude najmanje 3.024 eura.

- Tim iznosom poslodavac na neki način jamči da je to zaista ono što njegovoj tvrtki treba - kazao je Vidiš te dodao da su se na takav potez odlučili u suradnji s hrvatskim poslodavcima i stručnjacima iz IT sektora.

O tome ispunjava li kandidat kriterije odlučivat će tročlano Povjerenstvo koje čine predstavnici akademske zajednice, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore, a njegovo će mišljenje potvrđivati da su kandidatova znanja i vještine jednakovrijedne kompetencijama stečenima visokim obrazovanjem.

Vidiš je istaknuo da se taj pravilnik i postupak vrednovanja odnose isključivo na IT stručnjake, dok se Plava karta EU u pravilu izdaje i liječnicima i zdravstvenim radnicima te inženjerima elektrotehnike i građevinarstva.

Određena regulacija uvedena je i za kategoriju nedavno diplomiranih stručnjaka koji žele raditi u Hrvatskoj. Takvih je, otkrio je Vidiš, trenutačno 1 116, i to ne samo u IT sektoru nego i u medicini. Uglavnom dolaze iz Ruske Federacije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine te Velike Britanije.

Izmjene Zakona o reguliranim profesijama od danas u javnom savjetovanju

U Ministarstvu rada predstavljene su i izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje s europskim u području obrazovanja medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i doktora dentalne medicine.

- Već važećim zakonom propisani su sadržaji njihovih studijskih, odnosno srednjoškolskih programa, a ovim izmjenama nastavni plan i program dopunjuje se sadržajima koji prate razvoj znanosti i uvođenje tehnologija u sustav - rekla je Zrinka Špoljarić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za tržište rada i zapošljavanje.

Izmjene ovog zakona od danas su u javnom savjetovanju.