Tvrtke i tržišta

Ustavni sud odbio je ustavnu tužbu ukrajinskog ulagača u farmu pilića

15. srpnja 2026.
Farme pilića u ZagorjuFarma Škrlec, Konjščina
foto Ratko Mavar
Edis Felić
Edis Felić
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U obrazloženju odluke stoji da ulagač nije dokazao tešku i očitu povredu koja bi zahtijevala hitnu intervenciju Ustavnog suda

Ustavni sud odbio je ustavnu tužbu tvrtke Premium Chicken Company (PCC), investitora koji u Sisku planira kompleks za preradu peradi s bioplinskim postrojenjem, projekt procijenjene vrijednosti 600 milijuna eura. To ipak ne znači da je ukrajinski ulagač izgubio sudski spor jer se on nastavlja, zapravo nije ni prekinut, na Upravnom sudu u Zagrebu. U ovom slučaju Ustavni sud je samo zaključio da nema razloga za izvanrednu ustavnosudsku intervenciju prije završetka upravnog spora.

Dakle, ništa još nije završeno. Kako je Lider ranije pisao, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom ožujka zaustavilo je PCC-ov projekt mega farme pilića pokraj Siska jer nije u skladu sa sisačkim Generalnim urbanističkim planom (GUP) i Urbanističkim planom uređenja (UPU). No PCC tvrdi da ima dokumentirane suglasnosti svih jedinica lokalne samouprave, pa i Grada Siska koji se s projektom složio još 2019. zaključkom koje je donijelo Gradsko vijeće, a koji je za potrebe gradnje proizvodnog pogona prodao i zemljište u Industrijskoj zoni 'Novi Sisak'. U kompaniji tvrde, kako je objavljeno u medijima, da su do sada potrošili 50 milijuna eura.

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