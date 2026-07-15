Zaba u par mjeseci ugovorila 60 milijuna eura mini obveznica

Devet novih izdanja potvrđuje velik interes domaćih tvrtki za ovaj model i sjajan potencijal za daljnji razvoj tržišta kapitala

U samo nekoliko mjeseci otkad je predstavila mini obveznice kao novi model financiranja poduzeća, Zagrebačka banka uspješno je aranžirala devet izdanja mini obveznica. Ukupna nominalna vrijednost od gotovo 60 milijuna eura jasan je pokazatelj povjerenja klijenata, ali i promjene percepcije poduzeća koja tržište kapitala sve više prepoznaju kao važan komplementaran izvor financiranja.

Za SME i komunalna društva

Mini obveznice namijenjene su prvenstveno malim i srednjim poduzećima te komunalnim društvima, a predstavljaju alternativni model financiranja koji kompanijama omogućuje prikupljanje kapitala izvan okvira tradicionalnih bankovnih kredita. Uz fleksibilniju strukturu duga i otplate, poduzećima omogućuju financiranje investicija, obrtnog kapitala, akvizicija i širenja poslovanja, uz prilagodbu financijske strukture vlastitim razvojnim planovima.

Osim što kompanijama otvaraju dodatni izvor kapitala, mini obveznice imaju i širu ulogu u razvoju domaćeg tržišta kapitala. Korištenjem ovog instrumenta poduzeća povećavaju svoju transparentnost i vidljivost među investitorima, jačaju kredibilitet na tržištu te stvaraju preduvjete za buduće složenije tržišne transakcije.

Nadmašili druge aranžere

Klijenti su prepoznali tailor made ponudu i dodatnu vrijednost mini obveznica Zagrebačke banke što je rezultiralo time da je Zaba u ukupnom volumenu mini obveznica u ovoj godini daleko nadmašila druge aranžere na tržištu.

- Iako je hrvatsko tržište mini obveznica još uvijek u ranoj fazi razvoja, dosadašnja dinamika i interes kompanija premašili su naša početna očekivanja. Iskustva razvijenijih europskih tržišta, osobito Italije, gdje su mini obveznice postale standardan instrument financiranja malih i srednjih poduzeća, pokazuju da i hrvatsko tržište ima potencijal razviti se u tom smjeru. Vjerujemo da mini obveznice mogu pridonijeti daljnjem razvoju domaćeg tržišta kapitala i postati važan alternativni izvor financiranja hrvatskih poduzeća, a mi smo tu da im omogućimo optimalna rješenja sukladno njihovim razvojnim mogućnostima, potrebama i planovima - izjavio je Silvio Palić, direktor Savjetovanja i financiranja Zagrebačke banke.

Prvu mini obveznicu Zagrebačka banka realizirala je početkom veljače za društvo Termodinamika u nominalnom iznosu od šest milijuna eura. U razdoblju od travnja do kraja lipnja uspješno je aranžirala još osam izdanja mini obveznica za izdavatelje Brodometalurgiju, Euroadriu, Eurokamen, Fidelius Distribuciju, Texo Molior i Ultraauto.

- U realizaciji ovakvih specifičnih aranžmana uvijek je presudno imati partnera u kojeg možete imati potpuno povjerenje, tako da smo prilikom rješavanja svake proceduralne prepreke imali potreban osjećaj sigurnosti. Radujemo se što smo uspješno probili led te vjerujemo da je ovo svakako tek početak nove dugoročne i produktivne suradnje - izjavila je Ana Mašina, direktorica financija društva Euroadria.

- Izdanje mini obveznice za Texo Molior predstavlja važan iskorak u daljnjoj diversifikaciji izvora financiranja te potvrdu povjerenja koje smo tijekom godina izgradili kod naših partnera i financijskih institucija. Zahvaljujemo Zagrebačkoj banci na profesionalno vođenom procesu te vjerujemo da će mini obveznice postati važan instrument razvoja hrvatskih poduzeća i domaćeg tržišta kapitala. Za nas je ovo dio dugoročne strategije daljnjeg jačanja financijske stabilnosti i konkurentnosti tvrtke kako bismo i u budućnosti bili spremni preuzimati i uspješno realizirati najsloženije infrastrukturne i razvojne projekte diljem Hrvatske - izjavio je Stjepan Vojinić, direktor financija društva Texo Molior.

Dosadašnji rezultati potvrđuju da mini obveznice odgovaraju potrebama hrvatskih poduzeća i imaju potencijal postati važan instrument njihova financiranja. Kao aranžer i ulagatelj, Zagrebačka banka nastavit će razvijati ovaj model financiranja, pridonositi razvoju domaćeg tržišta kapitala te svojim klijentima pružati inovativna rješenja koja podupiru njihov rast, razvoj i dugoročnu konkurentnost.