Švicarski Travelnode preuzeo zadarski Rentlio

Travelnode povezivanjem Rentlija i Phobsa stvara vodeću hospitality-tech grupaciju na tržištima Hrvatske i Slovenije

Švicarska hospitality-tech platforma Travelnode akvizirala je zadarski Rentlio, drugog najvećeg hrvatskog pružatelja softverskih rješenja za turizam. Vrijednost transakcije i veličina preuzetog udjela nisu objavljeni, a osnivač i direktor Rentlija Marko Mišulić ostat će na čelu kompanije te postati dioničar Travelnode grupe.

Travelnode je u većinskom vlasništvu fondova privatnog kapitala Sandberg Capital i ARX Equity Partners, a već je vlasnik dubrovačkog Phobsa. Akvizicija Rentlija uslijedila je svega nekoliko tjedana nakon preuzimanja talijanskog Podcampa, specijaliziranog za softver za upravljanje kampovima, i dio je strategije konsolidacije europskog hospitality-tech tržišta.

Povezivanjem Phobsa i Rentlija Travelnode postaje vodeći pružatelj softverskih rješenja za hotele, kampove, apartmane i druge smještajne objekte u Hrvatskoj i Sloveniji. Dvije domaće kompanije zajedno imaju gotovo stotinu zaposlenih i ostvaruju više od deset milijuna eura prihoda.

Kompanije će nastaviti razvijati vlastite proizvode i poslovati iz hrvatskih ureda, dok će zajednički ulagati u razvoj tehnologije, umjetnu inteligenciju, integracije i širenje na nova tržišta.

Rentlio zadržava tim i upravu

Rentlio je osnovan 2014. godine u Zadru, a razvio je cloud platformu za upravljanje hotelima, apartmanima i drugim turističkim objektima. Njegova rješenja obuhvaćaju upravljanje rezervacijama, recepcijskim i operativnim procesima, prodajnim kanalima, naplatom i komunikacijom s gostima.

Prema posljednjim dostupnim podacima, Rentlio je u 2025. godini ostvario 1,94 milijuna eura prihoda, 23,6 posto više nego godinu prije. Neto dobit iznosila je gotovo osam tisuća eura, a kompanija je imala oko 30 zaposlenih. Prihodi su rasli i prethodnih godina, s 1,16 milijuna eura u 2023. na 1,57 milijuna eura u 2024. godini.

– Prije dvanaest godina krenuli smo iz Zadra s idejom razvijanja proizvoda koji će se koristiti diljem svijeta. Ta ambicija danas ostaje ista, s razlikom u tome što sada imamo partnere koji dijele istu viziju i s kojima možemo ostvariti puno više nego što bi bilo koja od naših kompanija mogla sama – izjavio je Mišulić.

Dodao je da Rentlio ostaje ista kompanija, s postojećim timom i vrijednostima, ali s većim mogućnostima za ubrzanje razvoja i međunarodno širenje.

Phobs fokusiran na hotelsku prodaju

Dok Rentlio razvija platformu za operativno upravljanje smještajnim objektima, Phobs je usmjeren na hotelsku prodaju, distribuciju i upravljanje prihodima. Njegova rješenja hotelima omogućuju povećanje broja izravnih rezervacija i povezivanje s internetskim turističkim agencijama, turoperatorima i drugim prodajnim kanalima.

Predsjednik Uprave Phobsa Miho Borković rekao je da kompanija ostaje fokusirana na velike hotelske i kamping lance koji razvijaju složene tehnološke sustave. Povezivanje s Rentlijem istodobno otvara prostor za razvoj cjelovitijih rješenja za manje i srednje hotele.

– Svaka kompanija ostaje usmjerena na ono u čemu je najbolja, dok će zajednički razvoj tehnologije, razmjena znanja i pristup novim tržišnim segmentima biti snažan pokretač daljnjeg rasta – rekao je Borković.

Za Sandberg Capital i ARX Equity Partners preuzimanje Rentlija dio je šire strategije izgradnje vodeće europske platforme za tehnologiju u turizmu.

– Travelnode danas nudi sveobuhvatan skup cloud rješenja za hotele, apartmane i kampove te sustavno gradi integrirani tehnološki ekosustav za cijelu industriju smještaja. Akvizicija Rentlija sljedeći je logičan korak u toj strategiji – izjavio je managing partner Sandberg Capitala Michal Rybovič.

Iz Sandberga ističu da je važan dio transakcije ostanak Mišulića na upravljačkoj poziciji i njegov ulazak u vlasničku strukturu Travelnodea. Time fondovi nastavljaju model razvoja grupacije zajedno s osnivačima i postojećim menadžerskim timovima.

Spajanjem Phobsovih rješenja za prodaju i distribuciju s Rentlijevom platformom za svakodnevno upravljanje objektima, Travelnode namjerava ponuditi povezani sustav koji prati poslovanje smještajnog objekta od rezervacije i naplate do upravljanja cijenama i odnosa s gostima. Kompanije očekuju da će potražnja za takvim rješenjima rasti zbog manjka radne snage u turizmu, sve složenijeg poslovanja, viših očekivanja gostiju i ubrzanog razvoja umjetne inteligencije.