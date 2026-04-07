Neisplata plaća i dalje postoji, a trgovkinje se žale na poruke

Izvješće Ureda pučke pravobraniteljice za 2025. pokazuje da se nepravilnosti i nezakonitosti na tržištu rada ponavljaju iz godine u godinu

Dio poslodavaca u Hrvatskoj i dalje se nekorektno ponaša prema svojim zaposlenicima, proizlazi iz izvješća Ureda pučke pravobraniteljice za 2025., koje će sutra biti predstavljeno javnosti. Kao i prethodnih godina, pritužbe radnika, nerijetko onih kojima je prestao radni odnos, odnosile su se na niz nezakonitosti iz područja radnog zakonodavstva.

Izvješće pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter navodi nezakonitosti pri sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme, nezakonite otkaze, neisplatu plaće, neuručen obračun dugovane dospjele plaće ili naknade plaće, kašnjenje u isplati plaće, nezakonitosti u vođenju evidencije o radnom vremenu, nezakonit i neplaćen prekovremeni rad, povrede prava na odmor, zlostavljanje na radu. Tako je naveden primjer pritužbe osobe koja je zatražila anonimnost, a koja je otkrila kako se u jednoj tvrtki radnike iskorištava do iznemoglosti.