Komentari

Bez razloga skraćen rok za javnu raspravu o naknadama za siromašne

19. siječnja 2026.
naknade za siromašne, naknada, siromah, siromasi, siromašni, siromaštvo, pomoć, novčana pomoć
Edis Felić
Edis Felić

Ministarstvo je u javnu raspravu poslalo prijedlog o visini naknade za siromašne, no ona je trajala tek tri dana, od toga dva dana vikenda

Opet se događa da se na portalu e-Savjetovanja pojavi prijedlog dokumenta za koji je određena kratka javna rasprava. Ovoga puta od cijela tri dana, a od toga su dva dana vikend, od 9. siječnja (petak) do 11. siječnja (nedjelja). Pa, ljudi moji, sad vi meni recite je li to normalno i čemu uopće javne rasprave na takav način?

A onaj tko je stigao, odnosno tko si je dao truda tijekom vikenda baciti pogled na e-Savjetovanja, mogao je pročitati i komentirati Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (ZMN) za 2026. godinu.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#E-savjetovanja#Javna Rasprava#Minimalna Naknada#Edis Felić#Pravda Za Sve#Ministarstvo Rada#Pučka Pravobraniteljica#Zloupotreba Rokova#Naknade Za Siromašne
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right