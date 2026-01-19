Bez razloga skraćen rok za javnu raspravu o naknadama za siromašne

Ministarstvo je u javnu raspravu poslalo prijedlog o visini naknade za siromašne, no ona je trajala tek tri dana, od toga dva dana vikenda

Opet se događa da se na portalu e-Savjetovanja pojavi prijedlog dokumenta za koji je određena kratka javna rasprava. Ovoga puta od cijela tri dana, a od toga su dva dana vikend, od 9. siječnja (petak) do 11. siječnja (nedjelja). Pa, ljudi moji, sad vi meni recite je li to normalno i čemu uopće javne rasprave na takav način?

A onaj tko je stigao, odnosno tko si je dao truda tijekom vikenda baciti pogled na e-Savjetovanja, mogao je pročitati i komentirati Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (ZMN) za 2026. godinu.