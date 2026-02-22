Prestaje igra 'toplo-hladno' između poslodavaca i tražitelja posla

Buduća zakonska obveza vezana uz transparentnost plaća poduzetnicima od lipnja nalaže i uvođenje objektivnih sustava vrednovanja rada

Buduća zakonska obveza vezana uz transparentnost plaća poduzetnicima, među ostalim, nalaže uvođenje objektivnih sustava vrednovanja rada. Riječ je o novome zakonu o radu koji osim transparentnosti plaća donosi promjene povezane s korištenjem godišnjeg odmora i obvezom izvještavanja o plaćama. Kad je riječ o transparentnosti, očekuje se da bi učinak bio smanjenje razlika u plaćama između muškaraca i žena, no jedno je od pitanja koliko će to zapravo zakomplicirati odnose između vlasnika/direktora kompanija i njihovih radnika zato što postoji niz faktora koji govore da nisu svi jednaki (iskustvo, zalaganje, znanje…).

Zdravije radno okružje

Članice Europske unije do 7. lipnja moraju primijeniti Direktivu o transparentnosti plaća. Poslodavcima te zakonske promjene donose konkretne obveze i novi način rada. Konkretno, nepisano pravilo o tajnosti plaća trebalo bi otići u povijest i transparentnost u platnim razredima u novome zakonu o radu postaje pravilo, a ne iznimka. Naravno, to ne znači da će radnici međusobno znati visinu plaća, no okvirno će moći znati kojem razredu pripadaju i koliki je raspon plaća u pojedinome razredu. Zadnji Eurostatovi podaci, oni iz 2023., pokazuju da je razlika između plaća žena i muškaraca u Hrvatskoj 7,4 posto, što je ispod prosjeka Europske unije od 12 posto. I to je nezadovoljavajući postotak. Odvjetnica i medijatorica Dora Ljevar kaže da su nužni transparentni, objektivni i dokumentirani kriteriji vrednovanja rada kako bismo postigli ravnopravnost i na tom području.