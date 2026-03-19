U novom broju doznajte tko su najutjecajniji domaći influenceri

Novi broj Lidera donosi mnogo zanimljivih tema; od pregleda influencerskog tržišta i priloga 'Brendovi' do intervjua s čelnikom Petrokemije

Priča o domaćoj influencerskoj sceni pokazuje koliko se industrija promijenila od pandemije do danas: od sporadičnih suradnji na Instagramu do ozbiljnog biznisa u kojem kreatori poput Sandija Hadžića, Kristijana Iličića, Tonija Miluna, Nine Skočak i Darija Marčca grade tvrtke, brendove i paralelne karijere. Ključ uspjeha više nije broj pratitelja, nego kombinacija dosega, angažmana i stvarne interakcije s publikom, što otvara prostor mikro- i nanoinfluencerima da budu relevantniji od velikih profila.

Autentičnost, konzistentnost i jasna niša nameću se kao glavni faktori dugoročnog uspjeha, dok edukativni sadržaj i specijalizacija sve više jačaju odnos povjerenja s publikom. Istodobno, industrija globalno eksplodira i profesionalizira se, a i u Hrvatskoj ulazi u fazu filtriranja u kojoj influenceri sve više nalikuju malim medijskim kompanijama koje grade biznise izvan društvenih mreža. Zato u novom broju doznajemo tko su najutjecajniji domaći influenceri.

Trump je na neočekivan način donio pobjedu neoliberalnoj ekonomskoj školi. Ameriku vodi kao korporaciju. Ušutkao je sve globalne regulatore, od WTO-a do MMF-a. Sada se sve smije. U međunarodnim ekonomskim odnosima više ništa nije zabranjeno, u ovotjednoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Budućnost Petrokemije dugo je tema hrvatskih menadžera i političara, a unatoč brojnim pokušajima tvrtka još nije dosegla stabilnu tržišnu poziciju. Ulazak Yildirim Groupa dao je nadu za oporavak, uz poteze poput smanjenja temeljnog kapitala i nove dokapitalizacije, dok je operativno poslovanje lani poboljšano rastom proizvodnje i prihoda te visokom iskorištenošću kapaciteta. Može li Petrokemija balansirati između tržišnih cijena i vlastitih troškova te ima li dugoročnu perspektivu, između ostalog, pitali smo člana Uprave ove kompanije Miroslava Skalickog.

Znali smo, a i pisali, da je dio duga po obveznici bio otplaćen i prije, ali nismo mogli znati da je prodajom imovine i povećanjem profitabilnosti Fortenova u prvih devet mjeseci prošle godine uspjela HPS-u otplatiti 650 milijuna eura te da bankovni kredit od 550 milijuna nije podmirio tek veći dio preostaloga duga, nego cijeli preostali dug, o čemu pišemo u aktualnoj temi broja.

Osim toga, novi broj Lidera donosi kompanijsku priču o Simplexu, slavonskom visokospecijaliziranom izvoznom izvođaču za montažu dizala na velikim međunarodnim projektima. Također, pitamo se što je to AI tvornica i zašto ju Hrvatska jedina nema, a raspisali smo i poduzetničku priču o Nikši Orliću i Tomislavu Grubeši koji stoje iza tvrtke Geolux. Na kraju, pripremili smo i specijalni vanjski prilog 'Brendovi'.