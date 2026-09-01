Nezaposlenost u Europi nepromijenjena, u Hrvatskoj blago pala

Podatak Eurostata pokazuje da je stopa nezaposlensoti u EU u srpnju iznosila 6,1 posto, a u eurozoni nešto viših 6,4 posto

Stopa nezaposlenosti u eurozoni i Europskoj uniji u srpnju je ostala nepromijenjena u odnosu na mjesec ranije, dok je u Hrvatskoj blago smanjena, pokazalo je u utorak izvješće europskog statističkog ureda Eurostata. U eurozoni je stopa nezaposlenosti, mjerena metodologijom Međunarodne organizacije rada (ILO), u srpnju iznosila 6,4 posto, pokazuju podaci Eurostata.

Na razini Europske unije također je ostala nepromijenjena, na 6,1 posto. U odnosu na isti mjesec prošle godine, stopa nezaposlenosti porasla je za 0,1 postotni bod i u eurozoni i u EU. U srpnju 2025. bila je iznosila 6,3, odnosno šest posto. Eurostat procjenjuje da je u EU u srpnju bez posla bilo 13,5 milijuna građana, od čega njih 11,3 milijuna u eurozoni.

Na mjesečnoj razini broj nezaposlenih smanjen je u EU za 41 tisuću, dok je u eurozoni ostao nepromijenjen. U odnosu na srpanj prošle godine, broj nezaposlenih povećan je za 296 tisuća u EU i 175 tisuća u eurozoni.

U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti u srpnju iznosila 4,3 posto, što je 0,1 postotni bod manje nego u lipnju i pola postotnog boda manje nego u istom mjesecu prošle godine, kada je bila iznosila 4,8 posto. Bez posla je u Hrvatskoj u srpnju bilo oko 78 tisuća ljudi, tisuću manje nego mjesec ranije i osam tisuća manje nego u srpnju 2025.

Nižu stopu nezaposlenosti od Hrvatske imale su Češka, s 3,3 posto, Poljska s 3,4 posto, Malta i Slovenija s po 3,5 posto, Bugarska s 3,6 posto, Cipar s 3,9 posto te Njemačka i Nizozemska, s po 4,0 posto. Najviša je bila u Finskoj, 10,5 posto, a slijedile su Španjolska s 10 posto i Švedska s 8,7 posto.

Stopa nezaposlenosti među mladima do 25 godina u eurozoni je u srpnju iznosila 14,9 posto, što je 0,1 postotni bod manje nego mjesec ranije. U EU je smanjena za 0,5 postotnih bodova, na 15,1 posto. Eurostat procjenjuje da je u EU u srpnju bez posla bilo 2,93 milijuna mladih, od čega 2,37 milijuna u eurozoni. Na mjesečnoj razini njihov je broj smanjen za 98 tisuća u EU i 26 tisuća u eurozoni.

U usporedbi sa srpnjem prošle godine, broj nezaposlenih mladih povećan je za 29 tisuća u EU i 40 tisuća u eurozoni. Među članicama EU-a najvišu stopu nezaposlenosti mladih u srpnju je, prema dostupnim podacima, imala Estonija s 26,1 posto, a slijedile su Švedska s 24,4 i Finska s 23,4 posto.

Stopu višu od 20 posto imale su još Španjolska, od 22,9 posto, Francuska, od 20,7 posto, te Luksemburg i Portugal, obje s 20,1 posto. Najniža je bila u Njemačkoj, od 7,2 posto, a slijedile su Malta s 9,8 posto i Nizozemska s 8,6 posto.

Za Hrvatsku Eurostat objavljuje tromjesečne podatke o nezaposlenosti mladih. U drugom tromjesečju stopa je bila iznosila 16,4 posto, uz oko 19 tisuća nezaposlenih mladih.