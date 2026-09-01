Shein došao na burzu, cijena dionica odmah pala četiri posto

Promjene carinskih pravila u SAD-u i Europi otežale su poslovanje kompanije i pridonijele velikom padu vrijednosti kompanije

Dionicama internetskog trgovca brzom modom Shein u utorak se počelo trgovati na burzi u Hong Kongu, no cijena im je već prvog dana pala četiri posto, što ukazuje na oprez ulagača nakon niza problema koji su pratili izlazak te kineske kompanije na burzu.

Shein je poznat po ponudi jeftine odjeće, no promjene carinskih pravila u SAD-u i Europi otežale su njegovo poslovanje i pridonijele velikom padu vrijednosti kompanije. Cijena njegove dionice tijekom prijepodneva spustila se na 46,62 hongkonška dolara, u odnosu na 48,56 dolara po kojoj je ponuđena u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO).

Tržišna vrijednost kompanije u IPO-u procijenjena je na otprilike 5,3 milijarde dolara, daleko manje od gotovo 100 milijardi dolara koliko je vrijedila na vrhuncu 2022. godine. Shein, osnovan u Kini 2012, a sa sjedištem u Singapuru od 2021, godinama je pokušavao izaći na burzu u New Yorku i Londonu. Nakon niza neuspjeha i regulatornog pritiska kompanija se odlučila za uvrštenje u Hong Kongu, čime je zaključila četverogodišnje nastojanje da izađe na burzu.

Ulagači su i dalje zabrinuti zbog slabijeg rasta kompanije, većih troškova trgovine i pojačanog regulatornog nadzora. Prošle je godine neto dobit Sheina pala 39 posto, a u prvom tromjesečju poslovao je s gubitkom. Na poslovanje je dodatno utjecalo ukidanje carinskih olakšica u SAD-u za male pošiljke, koje su se dotad mogle uvoziti bez carine ako im je vrijednost bila manja od 800 dolara. Slične je mjere potom uvela i Europska unija, uz dodatne naknade za pošiljke male vrijednosti

U prvoj polovini godine očekuje se nešto niža operativna marža nego u prvom tromjesečju, zbog većih carina, pristojbi i logističkih troškova u Europi i na Bliskom istoku. Kako bi smanjio ovisnost o vlastitoj jeftinoj odjeći, Shein širi platformu za prodaju proizvoda drugih proizvođača, a u svibnju je preuzeo američki modni brend Everlane.

Regulatorni rizici također predstavljaju problem. Američka Savezna trgovinska komisija (FTC) provodi istragu o zaštiti potrošača, dok Europska komisija ispituje način na koji Shein postupa s ilegalnim proizvodima te dizajn platforme i transparentnost sustava preporuka.