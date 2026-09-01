Verne spreman vratiti EU novac, ali je postavio jedan uvjet

Tvrtka koja razvija projekt robotaksija traži da nadležna tijela utvrde jesu li ispunjene ugovorne obveze koje su pred nju postavljene

Tvrtka Verne koja razvija projekt robotaksija spremna je vratiti 89,7 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ako evaluacija dosad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obaveze nisu u potpunosti ispunjene, priopćili su u utorak iz te tvrtke.

- Projekt je završio 30. kolovoza 2026. Sada kompanija u roku od mjesec dana podnosi izvještaj o svim provedenim aktivnostima, nastalim troškovima i finalno postignutim rezultatima. Nadležna tijela na osnovu tog izvještaja donose završnu evaluaciju projekta, odnosno ocjenu što je u projektu uspješno ispunjeno - stoji u priopćenju Uprave tvrtke Verne.

Navode da su u dosadašnjoj provedbi projekta nadležne institucije verificirale kako su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća testiranja, te su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.

U priopćenju se ističe da se sad evaluiraju preostali ciljevi iz projekta, odnosno izdavanje 50.000 besplatnih vaučera za putovanja potpuno autonomnim vozilima osobama s invaliditetom, proizvodnja potpuno autonomnih električnih vozila prilagođenih potrebama putnika s invaliditetom te uspostava i operativnost specijalizirane infrastrukture.

- Nakon što nadležna tijela završe postupak ocjene uspješnosti projekta, javnost će o svemu biti transparentno obaviještena. Kompanija je spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija postignutog pokaže da ugovorene obaveze nisu u potpunosti ispunjene - stoji u priopćenju tvrtke povezane s Matom Rimcem.

Do sada je, ističe se, povučeno 89,7 milijuna eura predujma iz NPOO projekta, dok su od strane privatnih investitora prikupili više od 140 milijuna eura investicija.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) također je nedavno istaknula da se ocjena ostvarenja ciljeva projekta robotaksija tvrtke Verne može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda dokumentacije, pri čemu je ta tvrtka iz sastava Rimac grupe završni zahtjev za nadoknadu sredstava dužna podnijeti u roku od 30 dana od isteka provedbe projekta, dok u tom razdoblju može i pravdati preostali dio isplaćenog predujma.

Provedba projekta trajala je do 30. kolovoza, stoga se konačna ocjena ostvarenja ciljeva projekta može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda cjelokupne završne dokumentacije. Korisnik je dužan završni zahtjev za nadoknadu sredstava podnijeti u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta, naglasili su iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.