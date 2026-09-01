Marina Burazer od 1. rujna direktorica korporativnih komunikacija HT-a

Dosadašnja direktorica Marketinga i ESG-a u Fortenovi na toj će poziciji naslijediti Igora Vukasovića, koji je funkciju obnašao od 2020.

Marina Burazer od 1. rujna preuzima funkciju direktorice Odjela za korporativne komunikacije Hrvatskog Telekoma, priopćili su u utorak iz te kompanije. U HT dolazi s više od 20 godina iskustva u području komunikacija, upravljanja reputacijom, marketinga i održivosti, stečenog na vodećim pozicijama u nekima od najvećih kompanija u Hrvatskoj i regiji.

Kako stoji u njezinu životopisu, prije dolaska u HT obnašala je funkciju direktorice Marketinga i ESG-a u Fortenova grupi, gdje je bila odgovorna za marketinšku i ESG strategiju, razvoj i jačanje brenda te strateško upravljanje održivošću i ESG izvještavanjem na razini Grupe. Značajan dio profesionalne karijere provela je u Ini na vodećim pozicijama u području korporativnih komunikacija i marketinga. Kao direktorica Korporativnih komunikacija bila je odgovorna za internu i eksternu komunikaciju, upravljanje reputacijom i brendom te društveno odgovorno poslovanje kompanije.

Na poziciji direktorice korporativnih komunikacija Marina Burazer nasljeđuje Igora Vukasovića, koji je tu funkciju obnašao od 2020. godine. Tijekom njegova mandata dodatno je osnažena strateška uloga korporativnih komunikacija u kompaniji, uz snažan fokus na reputaciju Hrvatskog Telekoma, komunikaciju ključnih poslovnih i društveno relevantnih tema te razvoj prepoznatljivih komunikacijskih projekata.

- Marinino bogato znanje i iskustvo u strateškim komunikacijama, marketingu i upravljanju reputacijom bit će vrijedan doprinos Hrvatskom Telekomu. Vjerujem da će dodatno osnažiti način na koji komuniciramo i gradimo odnose sa svim našim dionicima te doprinijeti daljnjem jačanju reputacije Hrvatskog Telekoma. Istodobno iskreno zahvaljujem Igoru na predanom radu, izvrsnoj suradnji i rezultatima koje je sa svojim timom ostvario tijekom gotovo sedam godina u HT-u. Dao je važan doprinos razvoju komunikacija i jačanju reputacije kompanije te mu želim puno uspjeha u novim profesionalnim izazovima - izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

Marina Burazer istaknula je kako se veseli dolasku u Hrvatski Telekom, kompaniju koja, kako kaže, ima ključnu ulogu u digitalnom razvoju Hrvatske i snažan utjecaj na gospodarstvo i društvo. - Vjerujem da ću svojim iskustvom, zajedno s kolegama u HT-u, pridonijeti daljnjem jačanju reputacije kompanije, vidljivosti njezinih poslovnih i društvenih iskoraka te još snažnijem povezivanju s korisnicima, partnerima i širom javnošću. Posebno se veselim radu s timom, razmjeni znanja i svemu što ćemo zajedno graditi u razdoblju pred nama - izjavila je Marina Burazer.