Nepoznati investitor želi udio u Luci Rijeka

Zasad anonimni kupac pokazao je zanimanje za otkup 34,64 posto vlasništva češke kompanije Port Acquisitions

Potencijalni kupac iskazao je interes za preuzimanje udjela koji češka kompanija Port Acquisitions drži u Luci Rijeka, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi, pri čemu identitet zainteresiranog kupca zasad nije otkriven.

Port Acquisitions u vlasničku strukturu Luke Rijeka ušao je u ožujku 2023. godine, kada je od poljske kompanije OT Logistics preuzeo njezin udio i time stekao 34,42 posto vlasništva. Time je prešao zakonski prag od 25 posto, što je aktiviralo obvezu objave ponude za preuzimanje.

Ta ponuda objavljena je 3. svibnja 2023., no interes dioničara bio je relativno slab. Prema završnom izvješću koje je Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) dostavilo, ponudu je prihvatilo 208 dioničara, a preuzeto je ukupno 28.985 dionica, što čini tek 0,22 posto temeljnog kapitala.

Nakon provedbe ponude, Port Acquisitions povećao je svoj udio u Luci Rijeka na 34,64 posto. U ponudi za preuzimanje bila je ponuđena cijena od 8,40 eura po dionici, koju je Uprava Luke Rijeka ocijenila primjerenom, navodeći da odražava fer vrijednost dionice s obzirom na njezino kretanje u prethodnim mjesecima. Istodobno su naglasili da njihov stav ne predstavlja investicijski savjet dioničarima.

Port Acquisitions osnovan je sredinom studenog 2022. godine, a u vlasništvu je češke kompanije CE Industries sa sjedištem u Pragu, iza koje stoji poduzetnik Jaroslav Strnad. CE Industries posluje u sektorima recikliranja, željezničkog prometa te energetike i energetskog inženjeringa.