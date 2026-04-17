Od aplikacija za početnike do servisa za bogatu klijentelu

Luksuzne kartice, concierge i VIP tretman postaju alat za borbu protiv banaka i preuzimanje najbogatijih klijenata

Nekadašnji simboli 'demokratizacije financija', digitalne platforme poput Robinhooda, eToroa i Revoluta, prolaze kroz radikalnu transformaciju. Dok su u jeku pandemije bili utočište mladih investitora koji su iz roditeljskih podruma jurišali na Wall Street, danas te iste tvrtke nude platinaste kartice, VIP lože na utrkama Formule 1 i privatne concierge usluge.

Razlog je taj da su i njihovi korisnici polako ostarjeli, neki su zgrnuli i nešto novca, a takve korisnike novi digitalni brokreri više ne žele prepustiti tradicionalnim bankarskim divovima.

'K' putanja oporavka

Fenomen koji ekonomisti nazivaju 'K-oporavkom', gdje se jaz između imućnih i onih s niskim primanjima produbljuje, jasno se oslikava u strategijama fintech tvrtki. Dok osnovni paketi usluga ostaju dostupni svima, pravi fokus seli se na klijente s milijunskim portfeljima.

Uzmimo primjer Robinhooda. Prosječna dob njihova korisnika popela se na 36 godina, dok je prije pet godina iznosila 31. Broj klijenata s imovinom većom od 100 tisuća dolara skočio je za nevjerojatnih 250 posto od 2022. godine. Kako bi ih zadržali, uveli su Robinhood Gold karticu, tešku 17 grama i presvučenu 24-karatnim zlatom (ili platinom u novim verzijama), koja nosi godišnju članarinu od 695 dolara.

- Cilj naše strategije je osigurati da ljudi koji su stekli bogatstvo na našoj platformi ne odu drugdje - izravan je Deepak Rao, potpredsjednik Robinhood Moneyja.

Borba s teškom kategorijom

Međutim, put od 'prijatelja malog čovjeka' do ekskluzivnog kluba za bogate pun je prepreka. Tradicionalne institucije poput JPMorgan Chasea, Goldman Sachsa i Citigroupa stoljećima su usavršavale 'white-glove' usluge poput osobnog pristupa klijentu, kompleksnog planiranja nasljedstva i pristupa privatnim investicijskim fondovima.

Osim toga, brendovi koji su krenuli 'odozdo' teško osvajaju prestiž. Abigail Sussman, profesorica marketinga na Sveučilištu u Chicagou, napominje kako je luksuznim brendovima lako krenuti u masovnu prodaju, dok je obrnuti put, od masovnog ka elitnom, izuzetno zahtjevan.

Digitalni vratari

Danas se borba za bogate klijente više ne vodi samo u zatvorenim klubovima Londona ili New Yorka, već kroz algoritme i metalne kartice koje služe kao digitalni statusni simboli. Strategija je ponuditi 'opipljiv' luksuz onima koji su bogatstvo stekli u virtualnom svijetu.

eToro tako kroz svoj Diamond status, namijenjen klijentima s imovinom iznad 250 tisuća dolara, nudi izravne ulaznice za prestižne sportske događaje i 4 posto povrata na kupnju, ali ne u novcu, već u dionicama, čime klijenta dodatno vežu uz tržište.

S druge strane, Robinhood cilja na još višu ligu svojom Concierge uslugom za one s milijunskim portfeljima, pokušavajući replicirati 'white-glove' tretman tradicionalnih banaka kroz personaliziranu podršku i platinaste kartice s visokim povratima na luksuzna putovanja i još koješta.

Public.com, primjerice, svoj ulog stavlja na tehnološku superiornost, nudeći elitnim članovima napredne AI alate i izravan pristup stručnjacima za trgovanje, dok se Revolut agresivno širi na područje privatnog bankarstva uz stalni rast prihoda. Ovaj trend pokazuje da aplikacije više ne žele biti samo usputna postaja za početnike, već cjeloživotni partneri koji će upravljati obiteljskim nasljeđem, transformirajući se iz 'zabavnih' alata u ozbiljne financijske tvrđave.

Povjerenje kao najskuplja valuta

Unatoč sjajnim eventima, poput onih kada je u Dubaiju eToro okupio klijente na vrhu opere s pogledom na Burj Khalifu, ostaje pitanje povjerenja. Tradicionalne banke upravljaju bilijunima dolara i oslanjaju se na regulatornu čvrstoću, dok su digitalni brokeri još uvijek pod povećalom.

Podsjetimo, FINRA (Tijelo za regulaciju financijske industrije) je 2021. kaznila Robinhood sa 70 milijuna dolara zbog obmanjivanja kupaca i propusta u nadzoru, što je najveća kazna u povijesti tog regulatora. Također, SEC je 2024. postigao nagodbu s eTorom tešku 1,5 milijuna dolara zbog optužbi o neregistriranom poslovanju.

I dok se mlađa generacija investitora hvali platinastim i zlatnim karticama, pravo pitanje je mogu li aplikacije koje su počele s meme dionicama doista zamijeniti urede i postati čuvari generacijskog bogatstva? Ta transformacija fintech platformi nije slučajna, to je strateški potez zaokret koji će definirati sljedeću fazu industrije.

Aplikacije poput Robinhood, eToro i Revolut shvatile su jednostavnu činjenicu da pravi novac više nije u privlačenju mase početnika, nego u zadržavanju onih koji su na toj istoj platformi već izgradili ozbiljan kapital. Međutim, povjerenje, reputacija i dubina usluge nisu nešto što se može 'ubrzati' algoritmom ili metalnom karticom. Tradicionalni igrači poput JPMorgan Chase ili Goldman Sachs desetljećima su gradili odnose, infrastrukturu i kredibilitet koji se ne kupuju cashbackom ni VIP ulaznicama.

Zato će ishod ove transformacije ovisiti o jednoj stvari, a ta je mogu li fintech platforme prijeći iz faze proizvoda u fazu povjerenja. Ako uspiju dokazati da su pouzdane kad su ulozi najveći, uzet će značajan dio kolača privatnog bankarstva. Ako ne, ostat će ono što su bile na početku, dobra ulazna točka, ali ne i konačno odredište za ozbiljan novac.